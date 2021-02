Pellegrini, la pequeña 'vendetta' y su verdadera motivación ante el Getafe

Manuel Pellegrini busca mantener la línea regular con la que arrancó el equipo el 2021 y pese a que afronta el encuentro ante el Getafe mermado en defensa -con la baja confirmada de Víctor Ruiz y sin Bartra aún disponible-, espera lavar la imagen que ofreció el equipo en la primera vuelta ante los azulones, uno de los peores encuentros del Betis en lo que va de temporada, pero más allá de esa pequeña 'vendetta', asegura tener otra motivación mucho más importante ante el cuadro madrileño. "Es verdad que el partido contra el Getafe allí fue de los más malos, jugamos muy mal, como también ante el Athletic allá, pero ya nos reivindicamos acá. Sí que nos tomamos el encuentro como una pequeña revancha pero más que todo estamos pensando en no dejar escapar puntos en casa independientemente del rival y del momento en el que llega".

Con Borja Iglesias y Lainez totalmente recuperados y disponibles para el encuentro, el técnico chileno destaca la estabilidad que ha alcanzado su equipo en las últimas semanas, en las que ha sabido reponerse a dos duros varapalos, como la eliminación en Copa a manos del Athletic y la derrota ante el F.C. Barcelona, los dos únicos lunares de un 2021 hasta el momento impecable. "Ante el Villarreal entramos con confianza. Estamos más estables y es lo que tenemos que seguir demostrando. Ahora tenemos que intentar mantener una regularidad e ir partido a partido".

En este sentido, el preparador heliopolitano no cree que el mal momento por el que atraviesa su rival, a tres puntos del descenso, les beneficie. "No creo que eso le pueda afectar al Betis, nos afectará en la medida en que no podamos hacer un buen partido, sabemos que juegan al límite del reglamento, que son conflictivos todos los balones con ellos. Bordalás lo ha hecho bien estos últimos cuatro años, pero todos los equipos pasan en algún momento por malas rachas y eso no desmerece el trabajo que ha hecho. Tenemos que saber que vamos a enfrentarnos a un equipo importante. El responsable es el árbitro para decidir hasta qué punto los equipos se salen del reglamento o no". A lo que ha añadido: "Creo que a Betis no le va a favorecer lo que pase en el equipo contrario, nos va a favorecer lo que hagamos nosotros. Acojerse a otras cosas no creo que sea correcto".

En otro orden de cosas, Pellegrini destaca la aportación de Fekir al equipo, que asegura va mucho más allá de su faceta goleadora, y su buen momento de forma. "Sería ideal que nos pudiera dar muchos goles. El año pasado convirtió una cantidad importante de goles, pero él no es un goleador. Él es el primer preocupado, pero los goles vienen por el trabajo del equipo. Nabil es consciente de lo que hace, de lo que tiene que mejorar, y está siempre disponible para mejorar su juego. Cuando me decíais hace un par de meses atrás que si Fekir tenía que jugar o no, yo pensaba que hay jugadores que hay que saber respaldar en momentos así y semana a semana ha ido mejorabndo sus prestaciones hasta llegar a este momento".

Por último, el míster bético quiso aparcar la polémica por los arbitrajes, pese a que en Villarreal su equipo volvió a verse perjudicado por una decisión del VAR. "Es complicado el tema del VAR. Ha mejorado en muchos aspectos el fútbol, pero debe tratar todo lo que no sea criterio del árbitro. Empezar a revisar después de mucho minutos una jugada, o ponerle imágenes a un árbitro de un momento concreto que puede que no haya visto es quitarle toda la autoridad que tiene sobre el césped. El VAR es para ayudar al árbitro en errores importantes, pero empezar a arbitrar a través de la imagen no tiene nada que ver con lo que ve el árbitro y le quita autoridad"