El Betis tratará de convencer al Barça para quedarse con Emerson

Está en un gran momento de forma, ratificando que se ha convertido en un lateral mucho más completo del que arribó a Europa hace ahora dos años. Precisamente en el semestre clave de su carrera, pues definirá seguramente su futuro. A Emerson (22) le hace mucha ilusión vestir de azulgrana, aunque el Barça no lo recuperó antes de tiempo ni lo esperó, cubriendo esa posición con Sergiño Dest, al tiempo que sigue en la plantilla el polivalente Sergi Roberto. Todo hace indicar que es carne de traspaso, aunque hasta ahora no ha cuajado ninguna oferta, con PSG y Milan atentos. Para que a los catalanes les salieran las cuentas, no aceptarían menos de los 25 kilos, demasiado todavía para un futbolista con poca experiencia en la elite.

A todo lo anterior se une que el mercado se encuentra en recesión por culpa del coronavirus, reservándose la mayoría de las operaciones multimillonarias para atacantes. Con todo, el paulista hará la próxima pretemporada a las órdenes de Koeman (o el entrenador que esté, que cualquiera sabe, en el Camp Nou) para tratar de convencerlo, a la espera también de que lleguen propuestas. Con todo, desde la Ciudad Condal apuntan que el Betis estaría gestando una intentona para quedarse con el carrilero, de momento a la baja y sin éxito. Así lo apunta 'Mundo Deportivo', que cifra el tanteo en los nueve millones de euros, precisamente lo que deberá abonar el Barcelona por su reintegración.

Y es que, como ya se ha explicado por activa y por pasiva, el acuerdo de copropieda por Emerson recogía el abono compartido de 12 kilos al Atlético Mineiro, que sólo ha percibido la mitad (al Sao Paulo se le adeudan los 33.000 euros por formación también), con los verdiblancos respondiendo en tres plazos de la mitad, al tiempo que el próximo verano habría un 'traspaso' de poderes a los culés a cambio de la devolución de esos seis millones, más otros tres por foguear en España al zaguero. Además, el Betis conservaría el 15% de sus derechos, con lo que cualquier venta futura reportaría 3 millones por cada 20.

Insiste 'MD' en que no hay ofertas en firme por Emerson. Tampoco del Betis, del que se conocerían sus intenciones, pero sin llamadas ni tomas de contacto en este sentido. Sea como fuere, el pacto inicial entre las dos entidades recogía unas condiciones concretas en caso de que el paulista continuara de verdiblanco a partir del 1 de julio de 2021, lo que no sucederá, probablemente, hasta que el interesado no pruebe las mieles azulgranas. En Heliópolis continuarán a la expectativa por si nadie apostara de verdad por él. Quizás, para que no baje su cotización, al Barça le convendría renegociar las condiciones, dejarlo en La Palmera un año más cedido (firmó allí hasta 2024), si bien no tendría sentido soltarlo por ahorrarse esos 9 millones... Bien es cierto que, por los 22 a los que llegaría por lo visto el Milan, apenas le quedarían cuatro de plusvalía.