El 'infiltrado' sevillista en Osasuna que sigue los pasos de Monchi

A sus 34 años, Alejandro Alfaro vive el fútbol desde otra perspectiva. El que fuese canterano sevillista colgó las botas el pasado verano tras media campaña en el Intercity, de Tercera división, epílogo de una larga carrera que le llevó a defender las camisetas de Sevilla FC, Tenerife, Mallorca, Valladolid, Córdoba y Hércules.

Pero ha sido Osasuna quien ha confiado en él para dar sus primeros pasos como scout, dada la relación que le une al director deportivo rojillo, Braulio Vázquez, y a su secretario técnico, José Antonio Prieto 'Cata', con quienes coincidió en su etapa de jugador en el Valladolid, donde las lesiones le apartaron mucho tiempo de los terrenos de juego y le permitieron a su vez entablar muchas charlas sobre fútbol con los que hoy son sus 'jefes'.

"Quería seguir vinculado al fútbol y me he preparado durante este tiempo. Realizo para Osasuna labores de scout viendo partidos, ligas y jugadores. Quiero aportar. Es un mundo que me apasiona", explicó en una entrevista a nervioneo.com. el ex jugador onubense, que reside en Alicante y realiza informes de futbolistas, la mayoría de Segunda B, que están en su radar geográfico, si bien también se desplaza a Castellón, Barcelona, Murcia, Córdoba, Málaga o Cádiz. Un nuevo desempeño profesional en el que sin duda tendrá a Monchi como uno de sus grandes referentes.

Este lunes, por tanto, Alfaro vivirá un choque especial, pues su nuevo equipo recibe la visita del que no esconde que es el club de su vida. "Llegué en juveniles al Sevilla, lo he mamado desde pequeñito. Cumplí mi sueño de debutar en Primera con el Sevilla y en el Sánchez Pizjuán. Es mi club", señaló al respecto el ex atacante, que debutó de la mano de Juande Ramos y llegó a disputar 47 encuentros con el primer equipo de un conjunto nervionense al que elogia desde la distancia: "El Sevilla no ha parado de crecer. Sigue luchando por estar arriba y tiene una gran plantilla. Es complicado lo que hace el Sevilla, luchar siempre con los mejores".