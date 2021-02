Cordón monitoriza a las 'perlas' de Segunda para el Betis 21/22

Las limitaciones económicas gobernarán el acceso al mercado de los clubes menos pudientes y con una supervivencia más ligada a los ingresos extraordinarios, como el Betis, por lo que Antonio Cordón priorizará de nuevo el próximo verano el coste cero, las cesiones y la contratación de jugadores con una inversión baja, condicionada ésta a las posibles ventas que permitan ajustar el tope salarial, todavía sobrepasado, y un rearme de la plantilla. Con la contratación del meta Rui Silva, que acaba contrato con el Granada, como primera piedra de toque, el alto ejecutivo verdiblanco acude a todos los frentes posibles para reclutar talento y fiabilidad.

La Segunda división española es uno de los caladeros que el extremeño desea tener monitorizado, pues a veces pueden captarse ahí futbolistas interesantes a los que la categoría se les queda pequeña. Incluso, un hipotético ascenso del Betis Deportivo ayudaría a que el filial de Manel Ruano se convierta en un paso intermedio para dar el salto a la elite, si bien los técnicos heliopolitanos consideran que muchos de los integrantes del balompié de Plata están ya preparados para militar en LaLiga. Clubes como el Elche, el Huesca, el Cádiz y, de los que ya estaban, Getafe, Osasuna o Valencia han acogido a efectivos procedentes de esta antesala de la máxima competición.

En La Palmera no están ajenos al crecimientos de ciertos jugadores, más allá de Mallorca, Leganés o Espanyol, donde la reciente andadura por Primera encarece el producto. Son numerosos los seguimientos, aunque todavía no ha habido contactos serios por ninguno. Se trata de un análisis periódico de los más destacados en diferentes posiciones, con baremos para el descarte, como la edad, el contrato y el rendimiento a medio-largo plazo. Por ejemplo, llaman mucho la atención los goleadores Djurdjevic (26) y Sadiq (24), por quienes Sporting y Almería pagaron una buena cantidad (2,5 y 5 millones de euros, respectivamente), con lo que sus cláusulas son imponentes. Saldrían por menos, pero el serbio no lo podrá hacer unilateralmente salvo por 30 kilos (40 en Primera), el doble en el caso del nigeriano.

Pero no todos los que gustan tienen nombres tan conocidos. Por ejemplo, el Betis vigila a los emergentes Jirka e Iván Martín, cedidos por Estrella Roja y Villarreal al Mirandés, donde están brillando. El eslovaco, de 23 años, es un extremo que suma cinco goles y una asistencia en 22 partidos, pudiendo quedárselo los burgaleses a cambio de apenas 550.000 euros, más un porcentaje de una futura venta. El bilbaíno, con contrato hasta 2022 en La Cerámica, es una mediapunta versátil de 22 años que ha marcado tres dianas y brindado cinco pases decisivos este curso. Además, en tierras hispalenses no han pasado desapercibido los lucenses Hugo Rama (mediocentro creativo de 24 años) y José Luis González (extremo panameño de 22, cedido por el Alavés), o el central malaguista Juande Rivas (21), entre otros. Los mediocentros sportinguistas Cristian Salvador (26) y Pedro Díaz (22) no han renovado aún.