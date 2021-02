Borja Iglesias, como Fekir: tiene que parar y apunta al derbi

No está teniendo suerte el Betis esta temporada con las lesiones. Entre las diferentes dolencias y el Covid-19, casi no quedan integrantes de la plantilla que no hayan debido perderse algún partido por contingencias físicas. Apenas Joel y el promocionado Rodri. Los hay, incluso, que ni se han estrenado en una convocatoria, como Camarasa. Visitaron la enfermería los porteros Dani Martín y Bravo; los defensas Montoya, Emerson, Mandi, Bartra, Sidnei, Víctor Ruiz, Miranda y Álex Moreno; los centrocampistas Guido Rodríguez, Guardado, Paul, William Carvalho, Canales y Joaquín; más los atacantes Fekir, Tello, Lainez, Aitor Ruibal, Juanmi, Borja Iglesias y Loren... También Sanabria, ya en el Torino.

El único consuelo, que no lo es en absoluto en lo deportivo, es que el equipo se encuentra inmerso en una única competición y que, precisamente, reaccionó con el cambio de año, cuando más arreciaban los problemas, perdiendo una sola vez desde aquel derbi que daba inicio a 2021. Con esa cita en el horizonte de las expectativas, dos de sus hombres más en forma se han visto obligados a parar para no romperse por más tiempo: Nabil y el 'Panda'. Y es que, aunque no ha habido parte médico, Pellegrini ya sabe que no podrá contar con el campeón del mundo ni con el ariete gallego (que sale a gol por partido en sus últimas cinco apariciones) frente a Cádiz y Alavés, cruzando los dedos para que ambos lleguen al 14-M.

Este lunes, Borja se quedó en el gimnasio junto a los fisioterapeutas, en principio para no aumentar las cargas de trabajo, si bien los servicios médicos han decidido que esté dos semanas en 'barbecho', pues las molestias musculares que le impidieron viajar a Villarreal y ser titular frente al Getafe se han reproducido. Forzó para estar contra los granotas, decidiendo el partido en un tramo final donde provocó dos penaltis, convirtiendo el segundo y definitivo en el tanto de la victoria. Ahora, deberá recuperarse del todo, como Fekir y antes Guido, pues el míster lo necesita a tope para el tramo final. Llega el turno de Loren, aunque Pellegrini ha llamado a Raúl García, 'pichichi' del filial.