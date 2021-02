El Sevilla FC traza un plan de futuro con En-Nesyri

"Sin hacer mucho ruido", como él mismo reconoció en la densa entrevista concedida a ESTADIO Deportivo, Monchi ya trabaja pensando en el próximo verano, donde acudirá al mercado para reforzar, entre otros puestos, el ataque del Sevilla FC. De hecho, este diario ya informó de que el director deportivo nervionense ha echado sus redes sobre un delantero que llegaría en condiciones muy ventajosas, probablemente a coste cero.

Este movimiento no implica necesariamente la salida de ninguno de los dos actuales puntas del plantel, aunque a buen seguro no faltarán ofertas por Youssef En-Nesyri, dado su gran rendimiento, de ahí que Monchi se cubra las espaldas y tenga en su radar a varios delanteros más.

En el pasado mercado invernal, el West Ham presentó una oferta formal por el internacional marroquí que, según desveló el presidente sevillista, José Castro, alcanzó los 33 millones de euros más 5 en variables. Es decir, casi el doble de lo que costó justo un año antes, cuando llegó procedente del Leganés tras un acuerdo cifrado en 20 kilos, que era en realidad el valor de su cláusula de rescisión.

Desprenderse del goleador del equipo a mitad de temporada, sin embargo, habría sido cuanto menos imprudente. Pero desde Inglaterra no paran de anunciar que el West Ham volverá a la carga en verano, se supone que con una propuesta mayor, y doblar en un poco más de un año la inversión realizada podría no parecer del todo un mal negocio. Pero no es esa la intención que en principio tiene el Sevilla FC. Sus planes con En-Nesyri son otros y según desvela la web '90min.com', desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán ya le han presentado una oferta para mejorarle su contrato, que finaliza en 2025.

Bien atado con una cláusula de 80 millones, el movimiento del club de Nervión tendría que ver más bien con la idea de tener contento al jugador, proponiéndole una importante subida salarial para reflejar el nuevo estatus en la plantilla de quien suma 17 goles en lo que va de temporada.

Y es que, aunque en enero dijo 'no' al West Ham y a otro importante conjunto de la Premier League, según desveló su representante, priorizando en ese momento las cuestiones deportivas, siempre resulta tentador un sueldo como el que le pusieron encima de la mesa, cercano a los 3 millones de euros netos por temporada, que casi duplicaba lo que gana actualmente en el Sevilla FC.

Además, desde Italia se ha apuntado en las últimas semanas que el Milan también lo tiene en su agenda, mientras que dicha publicación amplía la lista de clubes que están pendientes del maroquí con equipos de la talla de Inter, Borussia Dortmund, Liverpool o Manchester United. Pero aunque el director general sevillista, José María Cruz, ya anunció que será necesario realizar en verano una gran venta, y la nómina de interesados en En-Nesyri aventura la posibilidad de un gran negocio, no es el marroquí a priori el elegido para cuadrar las cuentas. Al contrario, Monchi y Lopetegui quieren que siga siendo un referente del ataque blanquirrojo.