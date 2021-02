La 'candidatura' del sevillista Pozo a la selección

Mucho se viene hablando en las últimas semanas de la explosión de Bryan Gil en el Eibar y los planes de futuro del Sevilla FC con el barbateño, que pasan por blindarlo con una elevada cláusula de rescisión. Pero tampoco se pierde de vista en Nervión a Alejandro Pozo, otro joven valor formado de la carretera de Utrera que está cuajando igualmente una gran temporada en las filas del conjunto armero.

A sus 22 años, el hervense afronta su tercera cesión, tras foguearse primero con el Granada en Segunda y buscar más minutos en la elite de la mano de Mallorca en el segundo tramo del curso pasado, tras comenzarlo a las órdenes de Lopetegui. Esta misma campaña, de hecho, todo apuntaba a que volvería a quedarse en el Sevilla FC como recambio de Navas, pero a última hora se marchó rumbo a Ipurua junto a Bryan Gil al no poder colocar Monchi a Gnagnon y Aleix Vidal, con los que no contaba el técnico.

Desde su llegada al Eibar, Pozo convenció a Mendilibar y ha participado en los 19 partidos de Liga que ha estado disponible, 16 de ellos como titular, más otros dos en Copa del Rey, actuando habitualmente como lateral derecho, pero también en posiciones más adelantadas por ambas bandas. Además, ha seguido siendo citado por la sub 21, luciendo incluso el brazalete de capitán en algunos partidos.

De momento, su reto no es otro que estar presente este próximo verano en el Europeo sub 21 y volver a Nervión para tratar de ganarse un sitio. Pero sus números lo colocan incluso como un futurible para la selección absoluta. No en vano, el Observatorio de Fútbol CIES ha elaborado una lista de los jugadores sub 23 con mejores credenciales para un posible debut con la 'Roja' y Pozo aparece en el cuarto lugar del ranking.

Para elaborar este listado, en el que Cucurella, Pedri y Moncayola, también internacionales sub 21, aparecen por delante del actual jugador del Eibar, el CIES ha considerado el nivel de experiencia que han acumulado los futbolistas elegibles durante el último año, con los minutos ponderados por el nivel deportivo de los equipos donde juegan o las competiciones disputadas.

De momento, Luis Enrique viene confiando para el lateral derecho de la selección en Jesús Navas y Dani Carvajal, si bien ambos están acusando este curso diferentes lesiones. De hecho, ninguno de ellos pudo entrar en su última convocatoria el pasado noviembre, por lo que el seleccionador tiró de Héctor Bellerín, un fijo en el Arsenal, y el polivalente Sergi Roberto.