Guardado y el secreto de la buena racha del Betis: "En el derbi nos dimos cuenta".

Andrés Guardado, capitán y centrocampista del Real Betis, pasó anoche por los micrófonos de 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, donde reconoció que con el paso del tiempo cada vez en menos amigo de hablar en los medios. "Con los años no me gusta hablar mucho, uno se hace esclavo de sus palabras, me gusta más que hablen de mi trabajo, sea bueno o malo, me da paz en mi cabeza", reconoció el mexicano, que también recordó su pequeño calvario con las lesiones: "Tuve una primera vuelta muy complicada, con un par de lesiones y el covid, esto no me dejó tener regularidad, no encontraba mi sitio en el equipo, una vez ya eso quedó atrás he encontrado la regularidad y la confianza del míster, que cuenta conmigo y ha conseguido esta buena racha, estamos muy contentos con lo que viene".

Esta mala racha de lesiones, ha admitido el propio jugador, le ha llevado a sentir ansiedad: "Me genera muchísima ansiedad, cada año que pasa es más estrés el quedarme fuera por una lesión, la crítica fácil es decir que estoy mayor, que no aguanto, pero en mi cabeza está que quiero seguir siendo importante pero las lesiones no te dejan, para mí fue un momento complicado con dos lesiones muy seguidas, luego jugué dos o tres partidos y cogí el covid, y eso en el tema mental me mataba... Ahora estoy tranquilo, hoy estoy jugando, con la confianza del míster, y también se están dando los resultados".

Le afectan las críticas: "No es que me afecte, al final uno es humano, no una máquina, a veces te llega por amigos, por la familia, es lo que me llega a molestar y a estresar un poco, pero luego en el día a día en mi trabajo si me llega a afectar me tendría que haber retirado, uno aprende a vivir con eso".

El secreto de la buena racha del Betis en 2021: "Pellegrini tiene muchos años y él en el tema táctico en cancha no cambió nada, desde un principio confiaba en el equipo, su gran virtud fue la paciencia y la confianza en la plantilla. Obviamente teníamos que cambiar de la cabeza, creernos que podíamos dar una mejor versión, ser más fuerte mentalmente en momentos malos porque estábamos haciendo partidos de vergüenza que no pueden ser. Con la Copa empezamos a tener minutos todos y nos enganchamos todos, estamos en una dinámica positiva y ojalá la mantengamos hasta final de temporada".

Ahora el equipo que sabe sufrir: "Ahora sí nos pueden llamar equipo en tema de competitividad y trabajo, saber hablar las cosas claras, de frente, saber que todos somos necesarios, al principio costó y no estábamos del todo metidos en el objetivo hasta que nos dimos cuenta que todos somos importantes. En el derbi nos dimos cuenta, llegamos con dudas y a partir de ahí vimos que teníamos otro techo y se empezó a ver otro Betis".

La gente joven ha dado un paso al frente: "Están aprovechando su oportunidad, Diego Lainez lleva ya dos años aquí, estaba esperando este momento para demostrar que estaba preparado, también más gente que creció aquí, ha sido una bonita sorpresa todos los jóvenes que han salido, por ejemplo Rodri".

Canales, entre los mejores compañeros que ha tenido: "A Canales lo pongo un escalón por encima por la simple razón de todo lo que ha pasado en su carrera, no es fácil pasar por tres lesiones graves de rodilla, una rotura de tendón de isquio y seguir, de cada operación regresa mejor, a día de hoy es un jugador y una persona que vive para el fútbol. Su casa es una clínica más, tiene de todo para mejorar, ahí ves su trabajo, he coincidido con muchos jugadores de gran calidad que la traían ya, Canales también pero sé lo que ha trabajado para llegar a este nivel".

Cuál es el objetivo final del Betis: "Como estamos hay que ser muy ambiciosos, el objetivo claro es meternos en Europa, tal y cómo empezamos hubo mucha presión, era el objetivo y por eso caían los palos, si el objetivo fuera la salvación sería otra cosa pero tenemos plantilla para pelear por Europa, eso nos dejaría en paz a todos, pero hay que ser ambiciosos y ver para cuánto nos da".

El Mundial, objetivo personal: "Mi objetivo claro a nivel individual es llegar al quinto Mundial, soy consciente de que si me mantengo a un buen nivel en LaLiga y jugando en el Betis sé que voy a estar más cerca de ese objetivo individual, y si consigo los objetivos grupales, voy a estar más cerca de eso".