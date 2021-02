Diez juveniles a los que hay que seguir la pista y que aún no llegaron a una liga Top-5

Siempre lo ha sido, pero más en este momento de crisis por la pandemia, el gran valor de una dirección deportiva de un club profesional es adelantarse al resto de rivales. Detectar, seguir y, llegado el caso, contratar al jugador en cuestión que marque las diferencias.

La labor de rastreo de los clubes profesionales es tal que ya se ha normalizado en el fútbol europeo el fichaje de jóvenes promesas antes de que su precio suba como la espuma y, para ello, es fundamental un conocimiento global del mercado futbolístico.

Al respecto, el Big Data adquiere especial relevancia y a él acuden los clubes en busca de su particular mirlo blanco. Así, ED ofrece una lista de diez juveniles, preferentemente, jugadores de 17 años, que ha elaborado el perfil especializado @BeSoccerPro, con la particularidad de que todos ellos no han llegado todavía a una de las cinco principales ligas del continente y cuyo valor de mercado, estimado por Transfermarkt, aún no se ha disparado.

Estos son los diez juveniles a los que hay que seguir la pista y cuya galería acompaña la información.