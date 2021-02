Así está la enfermería del Sevilla FC: de la vuelta de Suso a la prueba de Ocampos

El Sevilla FC ha llevado a cabo este viernes la última sesión preparatoria antes de recibir al Barcelona este sábado en el primero de los dos asaltos consecutivos ante el cuadro azulgrana, con la posibilidad de arrebatarle de nuevo la tercera plaza en LaLiga.

La buena noticia ha llegado de la mano de Suso, que ha regresado al grupo tras no poder participar en los dos últimos entrenamientos por las molestias en los isquiotibiales que le obligaron a ser sustituido en el último encuentro ante Osasuna, lo que le convertía en seria duda para la visita del Barça.

Recuperado ya, sin embargo, de dicha dolencia, ahora está en manos de Lopetegui tirar de él este mismo sábado o reservarlo para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey del próximo miércoles en el Camp Nou, sin querer desvelar sus cartas al ser preguntado por ello en la rueda de prensa: "Suso ha completado el entrenamiento y tendremos que esperar a ver qué sensaciones tenemos para tomar esta noche una decisión al respecto".

Esa decisiva cita ante los culés es, precisamente, el objetivo marcado por Lucas Ocampos para su reaparición, aunque el propio Lopetegui desveló que el argentino se ha probado este viernes sin éxito para intentar llegar al encuentro liguero ante el Barça: "Lucas no va a estar, no ha tenido buenas sensaciones, teníamos la esperanza de que pudiera incorporarse pero no ha podido ser, habrá que esperar".

Tras el esguince de grado 2 que le produjo en su tobillo izquierdo la entrada de Djené, el argentino sigue avanzado en su recuperación y este viernesaunque finalmente siguió trabajando al margen, tratándose con los fisioterapeutas.

En lo que respecta a Marcos Acuña, igualmente lesionado, el objetivo es que pueda estar disponible para la vuelta de los octavos de la Champions ante el Borussia Dortmund, previsto para el 9 de marzo.