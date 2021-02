Monchi: ¿La Copa? Lo importante son los tres puntos de Liga ante el Barça"

Fiel a su carácter ambicioso, Monchi no quiere renunciar a nada, ahora bien, tampoco quiere distracciones. El director general deportivo del Sevilla sabe que en la cabeza de muchos aficionados está el encuentro de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el F.C. Barcelona, encuentro que puede darles el billete a una final si los de Lopetegui consiguen mantener la ventaja de dos goles que llevan de la ida.



Pero, antes de ese encuentro los sevillistas reciben en el Sánchez Pizjuán a los azulgranas en LaLiga (16:15 h), un encuentro no menos importante, en opinión del máximo responsable deportivo del club de Nervión. De hecho, un triunfo podría darles la oportunidad de adelantar a los culés en la tabla de los que sólo les separan dos puntos.



Por todo ello, Monchi no ha dudado en lanzar un mensaje a través de sus redes sociales en las que recuerda a los aficionados la importancia de conseguir "tres puntos claves para seguir luchando por el objetivo" de la Champions.





Lo importante es la Copa... la Copa?

Lo importante es hoy, siempre hoy, el próximo partido, y ese es el de mañana. Lo demás es futuro y a nosotros nos interesa el presente.

Y el presente es mañana.

3 puntos claves para seguir luchando por el objetivo.

Forza SFC. ¡Querer es poder! pic.twitter.com/p6ya038tij — Monchi (@leonsfdo) February 26, 2021