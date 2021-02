La perla de la cantera del Sevilla FC que se abre paso en Chequia

Convertido en uno de los grandes iconos de la cantera del Sevilla FC por su proyección, Pepe Mena fue elegido en su día para representar a los escalafones inferiores en la fachada principal del Sánchez-Pizjúan, donde aparece su rostro de niño, cuando comenzó a vestir la camiseta sevillista en edad alevín, junto a mitos como los de Jesús Navas, Reyes, Kanouté, Palop o Pablo Blanco.

Pero el centrocampista utrerano no logró dar el salto definitivo. Debutó con el primer equipo en la Copa del Rey en la 18/19, de la mano de Pablo Machín, y la pasada campaña, Lopetegui le dio minutos en dos partidos de la fase de grupos de la Europa League, a cuya fase final en Alemania acudió junto a otros canteranos.

Después de ser pieza clave en el filial en las últimas campañas, sin embargo, este pasado verano todas las partes coincidieron en que lo mejor, a sus 22 años, era un cambio de aires, siendo traspasado en las últimas horas del mercado, a comienzos de octubre, al Baník Ostrava checo.

En un país y una liga desconocidos, a Mena le costó arrancar. Su debut no llegó hasta el 11 de noviembre y luego no volvió a aparecer hasta un mes después, sumando sólo esos dos partidos en el pasado 2020. Pero poco a poco, el ex canterano sevillista, que firmó por tres temporadas, está adquiriendo un mayor protagonismo en este 2021, participando en seis de los ocho encuentros ligueros disputados por su equipo, tres de ellos como titular.

"Tiene mi confianza, pero es un jugador técnico que está acostumbrado a jugar en superficies duras, y todo lo que vive aquí ahora es nuevo para él, por lo que todavía no ha conseguido mucho espacio. Empezó de titular en Zlín (el 23 de enero), donde vio que era una forma de fútbol completamente diferente, pero contamos con él y llegará su momento", aseguró a comienzos de este mes su entrenador, Luboš Kozel, que intenta que el ex sevillista, que suma en total 347 minutos repartidos en 8 encuentros, se adapte a las peculiaridades de la Fortuna Liga.

El objetivo del Baník Ostrava es alcanzar una plaza para competiciones europeas, pero tras encajar tres derrotas en sus cuatro últimos partidos ha caído a la décima posición y se encuentra a siete puntos del objetivo.