Sitúan al Sevilla tras el prometedor primo de Nani

Sidnei Tavares no ha renovado aún con el Leicester City. @LCFC

Es posible que se trata de un ofrecimiento, pero no deja de ser interesante. El medio portugués Notícias ao Minuto sitúa al Sevilla FC entre los posibles destinos de Sidnei Wilson Vieira David Tavares (19), que no es si no el primo de Nani y una de las mayores promesas del fútbol luso.

Internacional hasta la sub 19, Sidnei Tavares es un mediocentro dinámico que ocupa bastante campo y que lleva desde los nueve años en el Leicester City, con el que llegó a firmar un contrato de profesional. Sin embargo, la falta de oportunidades en el primer equipo le están llevando a sopesar un cambio de aires, por lo que todavía no ha renovado y, si el club inglés no lo remedia, quedará libre en juio.

Sporting de Portugal, Benfica, Niza, Newcastle, Sevilla y Almería son los clubes que estarían en estos momentos mejor situados para hacerse con Sidnei Tavares, según el citado medio, aunque no hace mucho The Sun colocaba a FC Barcelona, Jueventus, FC Porto, Celtic de Glasgow o Bayern entre sus pretendientes. Y, seguramente, como sobre la de Monchi, el nombre del prometedor futbolista luso esté sobre la mesa de todos ellos.