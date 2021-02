Dardo 'azulgrana' a Monchi: "No encajaría en el Barça", pero...

En la entrevista concedida a ESTADIO Monchi no se escondió cuando se le cuestionó sobre la utilización de su nombre en la carrera por la presidencia del Barça, asunto al que le restó trascendencia: "Tampoco le doy mucha importancia a esos temas. Me preocupa mucho más el presente. Lo leo, lo veo y poco más. Estoy donde quiero estar; donde me encuentro realizado, superfeliz y sólo hay que ver las imágenes del otro día haciendo el indio en la grada...".

Estas palabras han tenido respuesta en cierta forma desde la órbitra azulgrana, en una entrevista de La Vanguardia a Lluís Carreras, director de fútbol de la candidatura de Toni Freixa. En la misma se le pregunta abiertamente si el de San Fernando funcionaría en el Barça: "No, yo creo que no encajaría, con todos los respetos a Monchi. Para el Sevilla es el mejor, para el Barça, no".

Una respuesta, sin embargo, con un matiz considerable, pues de inmediato reconoce que se han valido del trabajo realizado por Monchi para fortalecer al Barcelona: "Es cierto que después nos hemos aprovechado del trabajo de Monchi para fichar a Alves, Rakitic o Lenglet y nos han dado un gran rendimiento, sobre todo Alves, que fue espectacular".

Y concluye con otro dardo que no pasa desaperbido: "Cada cosa a su tiempo y cada persona en su lugar".