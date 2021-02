¿Debió ser expulsado Messi por su agarrón a Koundé?

Es Messi y son pocos los árbitros que se han atrevido a expulsar al argentino en un partido. No es menos cierto que el argentino no suele protagonizar este tipo de acciones, pero, cuando lo ha hecho ha contado con cierta indulgencia por parte del colectivo arbitral.



En esta ocasión, el Sevilla ha reclamado la expulsión del astro azulgrana por una jugada muy concreta. Messi, que ya contaba con una tarjeta amarilla previa por una falta sobre Fernando, se la ha jugado con un agarrón sobre Koundé, que Hernández Hernández, el trencilla principal, no ha considerado que fuera merecedora de la segunda amarilla y, por tanto la expulsión de Leo.



Esta decisión ha provocado las protestas del técnico sevillista Julen Lopetegui, que, en cambio, si ha visto la amarilla por dirigirse al árbitro.





El Sevilla reclamó la segunda amarilla para Messi antes del descanso.



Lopetegui protestó con vehemencia y Hernández Hernández le sacó la tarjeta. pic.twitter.com/MSqEH7CAmB — BeSoccer (@besoccer_ES) February 27, 2021