Mandi ya ha tomado una decisión

"Cuando llegas a un sitio no sabes cuánto tiempo te vas a quedar, pero el Betis es tan bonito que quieres quedarte mucho tiempo", declaraba el central argelino del Betis Aïssa Mandi días atrás, con motivo de un acto en el que el club verdiblanco agasajó a varios futbolistas por haber superado una cifra redonda de partidos en la presente campaña.

Como todos los béticos saben, el zaguero acaba contrato a final de temporada y sigue sin renovar, de ahí que sus palabras pillaran por sorpresa a muchos y fueran tomadas como una declaración de intenciones. Nada nuevo, por otra parte, pues ya avanzó ESTADIO Deportivo el pasado mes de enero que Mandi apuesta por este Betis, el del inicio de 2021; el que se ha metido de lleno en la lucha por los puestos con derecho a Europa.

De cuáles sean las aspiraciones finales del Betis en el epílogo de esta temporada y de que llegue, o no, esa oferta que acabe de contentar a Mandi tanto en lo deportivo como en lo económico será, por tanto, clave para que el internacional argelino tome una decisión sobre su futuro, habiendo llegado el Betis prácticamente ya al tope en lo que a su oferta de renovación se refiere.

Pese a ello, la 'renovación' de Mandi no será un culebrón que se alargará en el tiempo hasta el último día de la temporada, tal y como ha podido confirmar la redacción de este diario con el entorno más íntimo del futbolista. De hecho, Mandi y el Betis ya se han fijado una fecha para zanjar el tema. Así, tal y como ha podido conocer ED, será el mes de abril cuando Mandi tome una decisión definitiva sobre su 'renovación', comunicándole al Betis si acepta la oferta que tiene sobre la mesa o si por el contrario se acaba decantando por un nuevo reto deportivo.

En las últimas semanas, de hecho, no ha habido ningún acercamiento o encuentro entre las partes, habiendo pocas opciones de que desde las oficinas del Benito Villamarín se le mejore lo ya ofertado al zaguero, al que incluso se le perfilaron algunos detalles semanas atrás. No descartan, sin embargo, que en próximas fechas pueda haber nuevos encuentros entre las partes, bien sea mediante conversación telefónica o en persona. En cualquiera de los casos, desde el entorno del futbolista aseguran a ED que no hay ninguna cita fijada, más allá de ese 'deadline' marcado en abril para dar por zanjado el tema.



A Mandi no le faltan 'novias', especialmente interesante algunas en lo económico, por lo que será el proyecto deportivo del Betis lo que principalmente podría empujarle a dar el paso de ampliar su vinculación como bético. "Con los resultados del equipo, claro que Mandi es ahora feliz", aseguran fuentes solventes al respecto. El Betis, por su parte, quiere dar por concluido también el asunto y, de no renovar, ponerse manos a la obra cuanto antes con su recambio.