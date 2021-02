Pellegrini: "Ya podemos hablar de entrar en la lucha por Europa"

Más que con el gol y con la victoria, Pellegrini estaba contento con la forma que ésta se había logrado. La diferencia de este Betis y el de la primera parte de la temporada está en que este equipo es muy fiable, sabe a lo que juega en todos los tipos de partidos, cuando tiene que defender lo sabe hacer y cuando le toca tirar de paciencia, como en Cádiz, también aguanta sin desesperarse hasta que le llega la ocasión.

Por eso, el técnico chileno ensalzó a sus hombres, valoró el papel decisivo de la segunda unidad y destacó que todo lo que se está viendo en los dos últimos meses es fruto de un trabajo que se viene realizando desde el verano.

Novena portería a cero del Betis

"Creo que ha sido un partido muy importante, habíamos hablado durante la semana qué tipo de partido nos esperaba. Creo que este partido lo ganamos atrás, sabíamos que no nos iban a generar mucho peligro y cuando estás tan volcado en atacar, te descuidas un segundo y el Cádiz lo aprovecha como hizo con el Barcelona. No estuvimos muy creativos y el Cádiz se defiende muy bien, pero sabíamos que íbamos a tener alguna para embocar. El equipo ha tenido mucha concentración en defensa y ha sido muy maduro, porque, como digo, este rival no deja espacios. Había que tener paciencia y mucha concentración".

Unos cambios decisivos

"Todo el plantel está muy involucrado. Hago los cambios con seguridad porque todos son revulsivos y cambian la historia de los partidos. Me alegro mucho por Juanmi, pero también han estado muy bien Tello y Rodri. Hemos encontrado soluciones con los cambios. Necesitábamos gente fresca, nos hacían falta jugadores creativos. Necesitábamos precisión y creatividad en los últimos metros y por eso dejamos solo a Guido para poner a Rodri junto a Canales. Rodri ha estado muy bien con la pelota".

Lucha por Europa

"No queríamos contar puntos hasta ahora, teníamos equipos muy poderosos y con mucho presupuesto por encima, pero ahora ya podemos hablar de entrar en la lucha por estar en Europa. Aunque lo importante es el presente, que es ganar al Alavés y a ver cómo nos va".

Un equipo paciente

"Sin duda, la estadística refleja la paciencia de seguir buscando siempre mejorar. Al principio de temporada encajábamos muchos goles y había que insistir en mejor eso. Siempre hemos querido ser creativos, buscar a salir el partido, pero todo eso tiene que estar respaldado por una seguridad defensiva, dando confianza y seguridad a la gente de ataque para embocar alguna".

Un Betis competitivo y ganador

"Más que un gen ganador, mentalidad competitiva. No se gana sólo teniendo calidad, sino con trabajo los 90 minutos. Éramos un equipo muy irregular. Hicimos muy buenos partidos al principio dejando la portería a cero, pero cuando nos metían un gol, nos descomponíamos y ya no había reacción del equipo. Ahora, el equipo está mucho más maduro y compacto, sabemos que tenemos que ser muy competitivos y luego la calidad de los jugadores debe marcar diferencias".

La estrategia, otra vez decisiva

"El balón parado en ataque es muy importante, porque consigues goles que dan puntos, pero también es muy importante saber defender este tipo de jugadas y en eso estamos mejorando muchísimo".