El anuncio oficioso del fichaje de Rui Silva.

El buen momento por el que atraviesa el Betis hace que el final de temporada se mire en Heliópolis con otros ojos. Metidos de lleno en la lucha por Europa, los de Pellegrini afrontan un último tramo con el claro objetivo de conseguir una plaza para la Europa League la próxima temporada, algo que semanas atrás se antojaba tabú en el vestuario verdiblanco.

20 puntos de los últimos 27 son los registros que han posibilitado el 'milagro', de ahí que la dirección deportiva del Real Betis Balompié, con Antonio Cordón a la cabeza ya trabaje en el equipo para la 21/22.

La portería es uno de los frentes a reforzar, siendo Rui Silva el primer refuerzo para el próximo curso, tal y como ya avanzó ESTADIO Deportivo. Una contratación que no hay intención de hacer oficial hasta el final de temporada o hasta que al menos ambas partes hayan conseguido ya sus objetivos, estando centrado el arquero portugués en los octavos de final de la Europa League con el Granada, que se medirá al Molde tras haber eliminado al Nápoles.

Pese a ello, cada vez es más normal que poco a poco se vaya desvelando el 'secreto' públicamente por alguno de los protagonistas. Si Rui Silva, días atrás, era el primero que se refería a los meses vividos en relación a su futuro, aunque sin mencionar claramente al Betis, ahora ha sido Ángel Haro, presidente del Betis, quien ha tenido unas palabras en el Transistor de Onda Cero sobre el guardameta luso. "Rui Silva es un portero que interesa, pero ahora mismo él está centrado en su Granada. Es un portero que nos gusta mucho", ha dicho Haro en un claro anuncio oficioso de su contratación.

No es muy habitual en el fútbol que un presidente se refiera abiertamente a un futbolista de otro equipo cuando las negociaciones no están cerradas. En primer lugar, porque reconocer el interés no hace más que encarecer el producto y en segundo lugar, porque hasta es considerado de mal gusto. De ahí que el "interesa" o el "nos gusta mucho" de Haro sobre Rui Silva sólo pueda ser entendido como ese anuncio no oficial de su fichaje por el Betis.