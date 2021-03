Adriano ofrece su receta para frenar a Dembélé

El ex del Sevilla F.C. y del F.C. Barcelona Adriano Correia, actualmente en las filas del KAS Eupen belga, confesó que tendrá el corazón "dividido" en la vuelta de la semifinal de esta noche. "Estaré feliz por un lado y triste por otro. Lo que me gusta ver es buen fútbol", apuntó en El Pelotazo de Canal Sur Radio.

"Va a ser un partido muy emocionante. Creo que el Sevilla tiene una ventaja de cara a la eliminatoria, pero en el último partido el Barça ha demostrado que es un rival muy duro. El que aproveche las oportunidades... El Sevilla no es un equipo que espera, le gusta jugar al fútbol. Va a ser un partido para los que les gusta el fútbol", añadió el brasileño, que consideró que los de Julen Lopetegui deben salir al feudo azulgrana "con la misma mentalidad de casa", sin tener miedo ni esperar.

"Hay un resultado que le favorece, pero hay que jugar de igual para igual. El Barça siempre es el Barça, pero sin miedo", concretó Adriano, que dejó claro quién es el jugador del Sevilla que más le sorprende.

"Me sigue admirando y cada vez me gusta más Jesús Navas. Feliz por Jesús, se lo merece muchísimo. Sigue siendo la cara del club, el mismo jugador", aseguró el lateral izquierdo, que insistió en que Messi "no ha bajado el nivel para nada": "Leo sigue siendo Leo".

Cuestionado por cómo marcaría a Ousmane Dembélé, uno de los jugadores más en forma del plantel azulgrana, Adriano no dudó en la receta. "Marcarle de cerca, aparte de tener mucha velocidad tiene calidad. Y no dejarle espacio. Si le dejas espacio es un jugador letal. Es uno de los que más en forma está en el equipo, y también contar con la ayuda de un compañero", precisó.

Por último, admitió que no le sorprende el crecimiento del club porque es lo que ya se "estaba buscando" en su etapa como nervionense y tuvo buenas palabras para Monchi. "Sabía dónde quería llegar, siempre ha tenido los pies en el suelo. Ha dejado claro que él quería jugadores jóvenes, desconocidos... y en el futuro vender a otros grandes equipos. Y al final, año tras año, le pasa siempre lo mismo. Acierta mucho y eso no es casualidad", concluyó.