Lopetegui y su opinión del arbitraje: "Toca tragar veneno"

En su voz se percibía la tristeza por la gran oportunidad perdida. Julen Lopetegui lamentaba la forma en que llegó la eliminación del Sevilla FC en la semifinales de la Copa del Rey y señalaba también al colegiado, Sánchez Martínez, atribuyéndole también su cuota de culpa.

"Ha sido un partido donde hemos vivido la parte más cruel del fútbol, quedando eliminados en la última jugada, con diez jugadores y con el rival que también debía estar con diez desde hace un rato. Pero no queda otra que levantarse y pensar en la Liga, es lo que toca. Estamos tristes y a la vez orgullosos del esfuerzo que ha hecho el equipo en la prórroga", señalaba el técnico nervionense en los medios del club.

Siguiendo este discurso, el vasco ponía el acento en todos los contratiempos sufridos. "Nos han pasado muchas cosas: lesionados antes y durante el partido, hemos encajado en el primer tiro de ellos... Pero el equipo no se ha venido abajo y hemos tenido opciones de clasificarnos, aunque no ha sido así", explicó, mordiéndose la lengua al referirse al arbitraje: "Si hablas mucho ya sabes lo que te pasa... Yo creo sinceramente que no ha acertado en la expulsión de Mingueza porque era una ocasión manifiesta de gol y merecía la amarilla, pero no lo ha visto así€".

"El vestuario está abatido, toca tragar veneno y pasar una mala noche", sentenciaba Lopetegui, cuestionado también por el estado físico de Aleix Vidal, que se tuvo que retirar lesionado: "Ha sentido un pinchazo en el isquio y veremos en los próximos días cómo se encuentra".