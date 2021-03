La pista de Lucas Ocampos que ha disparado las expectativas.

A nadie se le escapa que la presencia de Lucas Ocampos mejora considerablemente el poderío ofensivo del Sevilla y genera un plus, por calidad y empuje, que falta cuando no está. Porque tira del equipo si se viene abajo, lo que los nervionenses sí han echado de menos durante su lesión.



Por ello, la opción de que pueda jugar esta noche ha ilusionado al sevillismo y más después de su mensaje en redes, donde ha señalado que está de vuelta una vez dejada atrás sus molestias por la durísima entrada de Djené. Eso sí, queda por saber si se encuentra en condiciones para partir en el once inicial o si lo reservará por si el partido precisa de su aportación.





que ahora sí ve posibilidades reales de que el argentino se haya recuperado antes de tiempo y pueda poner su grano de arena para que el Sevilla logre el pase a otro final.