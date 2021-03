¿Cómo puede solucionar el Betis sus problemas con el límite salarial?

El Betis es uno de los más de la mitad de los clubes de Primera división en LaLiga que tienen sobrepasado el límite de gasto en plantilla inscribible, después de que la patronal lo haya actualizado tras el mercado de invierno.

Los verdiblancos han pasado de poder destinar 71 millones de euros a su primer plantel en sueldos de futbolistas, cuerpo técnico y amortizaciones de fichajes a tener un tope de 66 kilos. Es decir, 30 millones de euros menos que en la 19/20.

La crisis generada por el covid-19 y su consecuente pandemia son la principal causa de esto, estando también en peligro el diseño de la plantilla para la 21/22. Algo que el Betis, por otro lado, intentará evitar poniendo en marcha su maquinaria.

Ante la ausencia de público en los estadios, LaLiga decidió eliminar en diciembre el concepto de ingresos previstos por abonos y taquillas, para lo que el Betis tenía reservado 9,6 millones de euros. Una reducción que, por otro lado, ha sido compensada con parte de la venta de Tonny Sanabria al Torino. En total, unos 4,5 millones de una operación total que fue cifrada en un fijo de siete kilos más otros tres en variables).

Restan, por tanto, algo más de cinco millones de euros a los que el Betis debe darle una solución más pronto que tarde. Un problema que no es único del conjunto verdiblanco, existiendo casos muchos más relevantes en LaLiga como el Barcelona (35 millones), el Real Madrid (35), el Valencia (10) o el Athletic (9).

¿Cómo compensa el Betis el desfase?

La pregunta ahora, lógicamente, es cómo compensará el Betis ese desfase en el límite salarial de su plantilla. Explicado ya lo de la venta de Sanabria, existen ahora otros movimientos.

Una de las primeras medidas, y quizá la más relevante, es el acuerdo que está intentando negociar la entidad con la plantilla para el reajuste de los contratos de los jugadores. Un movimiento con el que se reduciría bruscamente el impacto de los salarios en el curso actual.

Otra medida será intentar algún traspaso antes del 30 de junio, siendo el nombre de William Carvalho, por ejemplo, uno de los futbolistas a los que más interesaría dar salida, tanto por lo deportivo por lo que podría suponer en ingresos. La intención es alcanzar una cifra de 20 millones de euros entre fijo y variables, lo que no es sencillo. Su participación en la Eurocopa podría ayudar a ello.

La clasificación para competiciones europeas también puede facilitarle al Betis una mejor perspectiva económica, especialmente si lo hace para la Europa League y no para la Conference League, que se estrena el próximo curso.

La opción de que haya público en los estadios en este final de temporada es otra de las líneas en las que se trabaja, algo que afectaría positivamente al Betis y al resto de clubes.

Todas estas líneas de trabajo servirían para aliviar el incumplimiento, lo que facilitaría la confección

del equipo para el próximo curso, algo que debe arreglarse antes del próximo mes de septiembre, como bien ha aclarado Tebas. Es en esa fecha cuando se produce la siguiente revisión. "El Betis tiene hasta septiembre para tomar decisiones. Sabe que si se excede en la masa salarial, se le quitará en la del próximo año. Pero el Betis no tiene que tomar decisiones inmediatas y sabrá lo que tiene que hacer. Le queda hasta septiembre para tomar decisiones. El Betis quizás tenga que vender a algún jugador, aunque el mercado va a ser más parecido al de invierno. Va a ser un mercado complicado para vender jugadores en el valor que algunos clubes pretenden. No esperamos un verano de grandes operaciones, no será un verano movido. El mercado tardará una o dos temporadas en recuperarse y manejar el dinero del mercado anterior".

En verano, por tanto, sólo podría destinar un 25 por ciento de cada venta a nuevas adquisiciones con la idea de reducir esa diferencia.