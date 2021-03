Munir, Acuña y Rakitic ya miran al Elche.

Sin tiempo para detenerse en la eliminación copera a manos del FC Barcelona, Julen Lopetegui y sus jugadores han aterrizado este mediodía en Sevilla y se han ido directamente a la ciudad deportiva para entrenarse, pues mañana toca volver a viajar en esta ocasión hasta Elche, donde el sábado jugará su partido de Liga.



Durante las horas posteriores al partido, la plantilla y cuerpo técnico ha ido digiriendo la eliminación y poco a poco los jugadores van levantando la cabeza pues la competición no se detiene. Uno de los primeros en mandar un mensaje en las redes sociales ha sido Munir El Haddadi.



"Caer está permitido, levantarse es obligatorio y no vamos a bajar los brazos para seguir peleando con todas nuestras fuerzas. ¡Orgulloso de mi equipo! #VamosMiSevilla", ha escrito el delantero con acompañada de una foto grupal de entrenamiento.





Hard defeat, but you have to keep fighting without looking back. This disappointment will be our strength! #NuncaTeRindas ?????? @SevillaFC pic.twitter.com/Xpgj4TFLE2