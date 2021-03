El palo del Barça al Sevilla en redes tras el pase a la final.

Las redes sociales están a la orden del día, por lo que también ganado mucho peso en el mundo del fútbol entre los clubes. Es cada vez más habitual ver cómo los grandes usan sus cuentas secundarias, especialmente las inglesas, para realizar memes y gastar bromas, en ocasiones incómodas.



La del Sevilla FC es una de las más activas en este aspecto. Tras el Barça-PSG lanzó una que no sentó del todo bien al conjunto azulgrana, hasta el punto que en 'Can Barça' la han rescatado ahora para brindarle una 'dedictoria' a su rival con motivo de la remontada: "Football is about respect. Bona nit". En definitiva, todo un palo.



"El fútbol va de respeto", recordó al Sevilla FC la cuenta inglesa del FC Barcelona, después de la supuesta ofensa sevillista tras usar el meme de moda tras aquel partido contra al PSG, en el que se podía ver a Piqué agarrando a Mbappé en una acción. La cuenta nervionense bromeó sobre que el defensor azulgrana era la Europa League y el atacante francés el propio Sevilla FC avanzando hacia los octavos de final de la Champions. Un montaje en el que, por otro lado, no se hacía referencia ninguna directa al Barcelona y su derrota de aquel día.



Pese a ello, el club culé no dudó en mostrar su particular venganza en forma de palo tuitero. Lo que demuestra que el FC Barcelona tiene muy mal perder, y que tampoco sabe estar a la altura cuando gana. El exazulgrana Puyol, de hecho, también aprovechó para soltar una 'perlita' en redes tras el triunfo de los suyos.





Football is about respect. ???? ???. https://t.co/TW5WFgkjle — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021