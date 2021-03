¿Fue penalti de Lenglet? La mano que revisó y no quiso ver el VAR

¿Fue penalti de Lenglet? Las manos que revisó y no quiso ver el VAR

Mal partido de los de Lopetegui. El Sevilla FC cayó eliminado en la prórroga de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, tras no ser capaz de defender el 2-0 de la ida.



Dembélé adelantó pronto al Barcelona y Piqué forzó el tiempo extra con un cabezazo picado ya en el añadido. Antes, Ocampos ya había desperdiciado un penalti que, a la postre, habría dado el pase a la final al Sevilla FC.



Con uno menos por expulsión de Fernando al filo de los minutos añadidos, Braithwaite daría definitivamente la vuelta a la eliminatoria en la prórroga en un gris partido del Sevilla FC, bastante flojo. Una derrota merecida que, no por ello, está exenta de polémica. Y es que Sánchez-Martínez se comió dos penaltis.



La primera, de Griezmann a centro de Rakitic, que no quiso ni ver en el monitor. La segunda, que sí revisó el VAR, terminó por ser desestimada al tocar levemente el balón en el pecho antes que en la mano de Lenglet. ¿Fue penalti? Aquí tienes las imágenes.