La "decisión" de Thauvin, en la agenda de Monchi, que "hay que respetar"

Pendiente siempre de las gangas que puede ofrecer el mercado, y más si cabe en la actual situación de austeridad económica obligada por la pandemia, Monchi tiene en su agenda los nombres del mediocentro brasileño Otávio y el extremo francés Florian Thauvin, decididos a no renovar con Oporto y Olympique de Marsella, respectivamente, para salir gratis. Por ello, no les faltan 'novias', coincidiendo el Milan en ambos casos con los gustos del director deportivo nervionense, por lo que la competencia es dura y no será sencillo que acaben en el Pizjuán.

En el caso de Thauvin, el nuevo presidente del club francés, Pablo Longoria, que en su día pudo ser trabajador del Betis, ha reconocido que su continuidad es "difícil", aunque sigue "trabajando" en ello y no pierde la esperanza. Declaraciones que parecen más bien de cara a la galería, pues su predecesor en el cargo, Jacques-Henri Eyraud, que dejó la presidencia hace sólo unos días y sigue en el consejo, ha hablado alto y claro de los motivos que han empujado al internacional galo a salir, dando por sentado que hará las maletas en junio, al igual que Amavi, al que el Sevilla FC descartó en 2017 por motivos físicos.



"En el caso de Jordan (Amavi), no debería tener poca memoria. Recuerdo lo que pasó, vivió tiempos muy duros, como Florian (Thauvin), quizás algún día lo cuente. Pero más allá de los casos individuales, la realidad es que muchas veces se trata de una cuestión de dinero. Si en el contexto actual los jugadores piensan que les vamos a desplegar una alfombra roja y aumentar sus sueldos en un 50%, se sentirán decepcionados. Lo cierto es que creo que hay jugadores que están un poco en la negación de la realidad frente a lo que está pasando en el fútbol hoy", ha señalado el mandatario galo en 'So Foot'.

Pero, pese a su discurso crítico, Eyraud ha reconocido que no pueden hacer otra cosa que aceptar el adiós del campeón del mundo, que la pasada campaña sólo pudo jugar dos partidos por una lesión de tobillo. "Thauvin ha marcado la historia del OM. Es un gran jugador y todos deben respetar su decisión", sentenció. Ahora, Monchi espera que esa decisión sea la de recalar en el Sevilla FC, aunque sus pretensiones económicas parecen demasiado elevadas.