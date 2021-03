Mexico continúa su particular 'presión' para tener a Lainez en el Preolímpico

El coronavirus frenó su creciente protagonismo en los planes de Pellegrini. Por ese motivo, Diego Lainez se perdió cuatro encuentros, incluidos los cuartos de la Copa ante el Athletic, y fue también suplente en su regreso a una lista frente al Getafe. Pero ante el Cádiz, la pasada jornada, el azteca regresó a la titularidad para seguir siendo una de las figuras clave en la mejoría del nuevo Betis de este 2021.

Por ello, desde Heliópolis tienen claro que el ex futbolista del América no se marchará con la selección sub 23 de su país para la disputa del Preolímpico, al comenzar este en una fecha no oficial y no estar obligados los clubes a ceder a sus futbolistas.

La Federación Mexicana de Fútbol ya cursó su petición a comienzos del próximo mes y los medios de comunicación aztecas se hicieron eco de la negativa del Betis. Pero desde el combinado tricolor siguen presionando a su manera. Si hace una semana incluían al atacante verdiblanco en una prelista, ahora ha sido el seleccionador, Jaime Lozano, quien ha insistido en que no pierde la esperanza, aunque a su vez es consciente de la dificultad.

"Diego sufrió un poquito para ganarse la confianza de su técnico y ahora está jugando y es importante. Aquí lo complicado será que vaya a llegar con poco tiempo. De mi parte sí quisiera que estuviera con nosotros, pero dependemos de que el Betis lo deje venir con tiempo y de no ser así y como ha venido siendo, es muy probable que Gerardo Martino pueda contar con él", señaló, aludiendo así a la posibilidad de que Lainez sí se marche a finales de mes, pero para jugar con la absoluta.

El Preolímpico, con una plaza para Tokyo en juego, arrancará el 19 de marzo con un México-República Dominicana, pero ese mismo día el Betis recibirá al Levante en el Villamarín. Tras ello, llegará el parón y los aztecas jugarán dos partidos más en una semana frente a Costa Rica y Estados Unidos, pero para entonces, Lozano ya no podría contar con Lainez. La lista definitiva la ofrecerá el próximo día 11 y casi nadie espera en ella al de Villahermosa, que además tendría que incorporarse varios días antes del comienzo del torneo, si bien el 14 de marzo tiene subrayada, como todos los béticos, la fecha del derbi.