Un ex del Betis, un ex del Sevilla FC y un pupilo de Lopetegui, entre los 50 centrocampistas con más gol del siglo

La polivalencia de los futbolistas es hoy día algo habitual y muy valorado. Por eso, en muchos casos resulta complicado encasillar a un jugador en una posición concreta. Pese a ello, la web especializada Transfermarkt ha elaborado un ranking de los 50 centrocampistas más goleadores del siglo XXI en las diez mejores ligas del mundo, sumando también los datos en el resto de competiciones disputadas por sus clubes y los encuentros con sus selecciones.

En dicho ranking aparece un actual centrocampista del Sevilla FC, que no pasa por su mejor momento, y otro que dejó huella en Nervión, aunque en realidad llegó como mediocentro y acabó como delantero. Pero también hay un ex del Betis en lo más alto, cerrando el podio, si bien de verdiblanco sólo jugó 9 partidos y no vio portería.

Puedes descubrir a todos ellos en nuestra galería de imágenes, en la que realmente aparecen futbolistas que, dada su polivalencia, actúan con frecuencia en posiciones más adelantadas, si bien todos ellos han jugado también como mediocentros. No se incluyen, en cambio, los jugadores de banda, lo que impide la aparición, por ejemplo, de un mito bético como Joaquín Sánchez, autor de 109 goles en su carrera hasta la fecha. El debate está servido...