Haaland se olvida de sus molestias y se centra en el Sevilla FC

El Borussia de Dortmund llega al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Sevilla FC con ventaja por el marcador de la ida (2-3) en el Sánchez-Pizjuán, pero tras una dolorosa derrota en la Bundesliga ente el Bayern de Múnich (4-2).



Un encuentro que dejó tocado a su mayor estrella, un Erling Haaland que tuvo que ser sustituido en la segunda mitad por unas molestias en el pie, tras anotar, eso sí, un doblete en los primeros 10 minutos de partido. El técnico del cuadro alemán, Edin Terzic, se apresuró a explicar al término del encuentro que el cambio estaba planeado por la acumulación de minutos que arrastra el delantero, no por el golpe que había recibido en el tobillo. "Hizo un muy buen partido, marcó dos goles, luego recibió un golpe, pero ese no fue el problema. El problema es que Erling viene jugando todos los partidos y hay que cuidarlo", aclaró.



Sea como fuere, el jugador parece decidido a no perderse el partido ante los sevillista para el próximo martes, tal y como él mismo ha declarado en sus redes sociales.





Very disappointed for the result. We must remain focused for Tuesday! pic.twitter.com/Cx4PPjVDWT — Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 6, 2021

"Muy decepcionado por el resultado. Debemos permanecer concentrados en el encuentro del martes", escribía el delantero noruego, que no fue el único que se pronunció en las redes sociales acerca del encuentro de Champions que les medirá a los de Lopetegui este martes. Su compañerotambién quiere olvidar el varapalo que supuso la derrota ante el Bayern certificando el billete para cuartos ante el Sevilla. "Lo dimos todo. ¡Queremos volver a ganar el martes!", tuiteó.El estado de Haaland no es la única preocupación para Terzic de cara al encuentro ante el Sevilla. Ya para el partido ante el Bayern de Munich se quedaron fuera de la lista por lesióny es el primero el que centra todas las miradas. No en vano, Sancho acumula 12 goles y 16 asistencias en la presente temporada y es una de las piezas claves en el equipo germano.