Dortmund-Sevilla: Con su mejor versión, sí que puede

El Sevilla FC llega a una cita trascendente en la que apura sus opciones de estar en los cuartos de la Champions League, pero lo hace con muchas dudas al acumular tres derrotas seguidas y con la misión de superar el 2-3 que el Borussia Dortmund cosechó en la ida del Sánchez-Pizjuán, donde el noruego Erling Haaland se exhibió con dos goles para los alemanes y mostró que es uno de los delanteros de moda.



Fue en ese partido en la capital andaluza, disputado el pasado 17 de febrero y al que el Sevilla llegaba lanzado con nueve victorias consecutivas entre la Liga y la Copa, cuando llegó un tropezón del que aún no se ha recuperado el equipo de Julen Lopetegui.



Un gol de Mahmoud Dahoud y dos de Haaland contrarrestaron rápidamente el inicial de Suso Fernández y solo pocos minutos ante de la conclusión el neerlandés Luuk de Jong logró el 2-3 que dio algo de aire a los sevillistas para la vuelta de este martes en Dortmund.



Tras ese choque, el conjunto hispalense se recuperó momentáneamente, y con solvencia, al ganar días después en Pamplona a Osasuna (0-2), pero las dos citas consecutivas ante el Barcelona, en LaLiga y en la Copa, y la de Elche del pasado sábado se han contado por derrotas y con malas sensaciones.



Con esa incertidumbre ha viajado el equipo, pero también con la intención de revertir la situación y de la mejor manera, dar la campanada en una eliminatoria que tiene muy cuesta arriba y entrar por tercera vez en su historia en los cuartos de final de la máxima competición continental.



Lopetegui, tras el palo sufrido en Camp Nou cuando saboreaba estar en la final de la Copa del Rey, hizo numerosos cambios para el partido de Elche, algunos por problemas físicos y otros por dar descanso en esta temporada tan apretada de partidos exigentes.



El portero marroquí Yassine Bono, ausente en los dos últimos partidos por una lesión en una mano, vuelve a la lista y posiblemente a la titularidad en detrimento del checo Tomas Vaclík, y el central francés Jules Koundé, ausente el pasado sábado, también está en la expedición y volverá a la defensa.



Son dos de los titulares que regresaría al once, que sería el denominado de 'gala' con todos los pesos pesados del equipo una vez que el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña y el extremo también argentino Lucas Ocampos ya juegan tras superar unas bajas por lesión de varias semanas.



Para este partido, en el que el Sevilla no cuenta con jugadores sancionados, el equipo no puede utilizar al central francés Joris Gnagnon ni al centrocampista argentino Franco 'Mudo' Vázquez, quienes no están inscritos para la competición, al igual que el tercer portero de la plantilla, Javi Díaz.



A ellos se une como baja el lateral derecho Aleix Vidal, quien se lesionó en el partido de Copa del pasado miércoles y ya no jugó en Elche por lesión.



El Dortmund, por su parte, llega al duelo tras caer por 4-2 ante el Bayern en el clásico alemán, en un partido que interrumpió una racha que se inició justamente con la victoria en la ida contra el equipo andaluz.



Desde entonces el Dortmund había derrotado al Arminia Bielefeld y al Schalke en la Bundesliga y se había clasificado para las semifinales de la Copa de Alemania al imponerse al Borussia Mönchengladbach.



En los tres partidos, además, había logrado mantener la portería a cero, lo que apuntaba a una estabilización de la defensa.



La derrota ante el Bayern fue un revés importante pero lo que más preocupa en estos momentos en Dortmund es la lesión muscular que sufrió el inglés Jadon Sancho ante el Gladbach, que lo tendrá alejado varias semanas de las canchas.



La baja de Sancho se agrega a la ya conocida de Axel Witsel que el equipo ha sabido compensar con Mahmoud Dahoud, que se ha mostrado en buena forma desde el primer partido contra el Sevilla.



Raphaël Guerreiro es también baja casi segura y, aunque empezó el entrenamiento este lunes tras una lesión muscular, tuvo que interrumpirlo tras pocos minutos.



Haaland, que fue sustituido contra el Bayern con un golpe en el talón, podrá estar el martes en el campo según el entrenador Edin Terzic y también estuvo en este entrenamiento de la previa.



Contra el Bayern, el Dortmund empezó jugando con tres centrales y con Thomas Meunier y Niko Schulz como laterales adelantados como fórmula para buscar una salida rápida por las bandas antes la presión adelantada del equipo de Múnich.



La apuesta funcionó durante parte del primer tiempo y sobre todo en los primeros diez minutos cuando el Dortmund se fue por delante 0-2 con jugadas que tuvieron un origen casi calcado y en la primera participaron incluso los dos laterales.



Sin embargo, para enfrentarse al Sevilla se espera que vuelva a jugar con una defensa de cuatro en línea y es probable que Mateo Morey entre al equipo en lugar de Meunier.



Adelante Thorgan Hazard es la opción más probable para sustituir a Sancho en la banda izquierda. Sin embargo, Hazard se limitó este lunes a entrenar de forma individual por lo que puede haber un margen de duda. Una alternativa sería Julian Brandt.



- Alineaciones probables:



Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Hazard y Haaland.



Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Óliver Torres, Ocampos; y En-Nesyri.



Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía).



Estadio: BVB Stadion.



Hora: 21:00 horas.