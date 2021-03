Un carácter de líder: el fuerte enfado de Koundé por la actual racha de derrotas del Sevilla

El Sevilla FC recibió hace dos semanas al Borussia de Dortmund, en la ida de los octavos de final de la Champions League, en una espectacular dinámica de nueve victorias seguidas. Sin embargo, en los últimos cinco encuentros sólo le ha podido ganar al CA Osasuna, cayendo por 2-3 frente a los germanos y encadenando tres derrotas consecutivas ante el FC Barcelona, en LaLiga (0-2) y la Copa del Rey (3-0), y el Elche CF (2-1), antes de visitar Alemania con el complicado objetivo de remontar la eliminatoria. Ganador nato y con un indiscutible carácter de líder a pesar de contar con sólo 22 años, Jules Koundé no lleva nada bien esta racha negativa y no ha dudado en exteriorizar el fuerte enfado que le provoca.

"Desde mi primer partido como futbolista, siempre he odiado perder. Me volvía loco e incluso me suelo poner desagradable con las derrotas. Eso es, en parte, algo con lo que uno hace. Significa que no te gusta esa sensación de estar descontento. Te alimentas cada día de ese rechazo a la derrota, de no aceptarla. Lo que quiero decir es que hago todo lo posible por evitar perder", ha explicado Koundé en una entrevista a Movistar+ en la previa del Dortmund-Sevilla coincidiendo con la peor racha de resultados de la 'era Lopetegui'.

El central francés, que dio el salto al fútbol de elite con sólo 18 años, admite que tuvo que ponerse en manos de un psicólogo deportivo para aprender a gestionar emocionalmente la presión de la alta competición; pero ahora asegura que ha aprendido a aprovechar toda esa furia interior para elevar aún más su espíritu competitivo y usarlo como combustible para mejorar en busca de la victoria. Y eso es en lo que piensa antes de buscar la remontada frente al Borussia Dortmund: "El entorno en el que crecemos nos hace ser como somos. Soy muy competitivo, incluso fuera del campo. Siempre quiero ganar, aunque sea jugando a la Play Station o a un juego de mesa... No me gusta perder a nada. Quiero ganar. Y cuando no gano, me irrito".

"Todavía estoy en el inicio de mi carrera y aún tengo mucha frescura para soportar este ritmo. Hay días que todos podemos tener algo menos de motivación, pero a mí me encanta este ritmo con tantos partidos y tener que jugar cada tres o cuatro días. Me encanta esa sensación cuando ganamos y me motiva mucho esa sensación de frustración tras perder", ha añadido Koundé durante su charla de esta semana con el canal que emite los partidos de la Champions.

Erling Haaland ha marcado a todos sus rivales en la Liga de Campeones y suma 18 goles en sólo 13 partidos. Sólo se ha quedado a cero en dos de esas 13 citas. Entre ellos, las dos dianas (más una asistencia) en el partido de ida ante el Sevilla FC. Con Sancho y Guerreiro lesionados, el insaciable delantero noruego es la principal amenaza de los nervionenses; pero el central galo asegura que ante un equipo como el BvB no te puedes centrar en un único jugador: "Me centraré un poco más en él, pero no demasiado, porque el fútbol es un deporte colectivo e intentaremos llevar a cabo nuestro plan".

"Sean cuales sean las circunstancias, no podemos dejar que nos superen. Tenemos que transformar todos estos acontecimientos negativos en energía positiva e intentar seguir adelante en la competición. Hay que usar estas derrotas para motivarnos e intentar mejorar cada día", ha concluido un Koundé que, con este maduro discurso, demuestra que no sólo es un líder sobre el terreno de juego, sino también fuera de él, en el vestuario y en su entorno. Con sólo 22 años. Normal que los clubes más importantes de Europa se peleen por él. Y lógico que el Sevilla FC apunte a los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión. Los vale.