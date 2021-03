Joaquín: ingrato rol de revulsivo, "bailecito de TikTok", "ganas de derbi" y de "renovar un año más" con el Betis

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, es el cuarto goleador más longevo de la historia de LaLiga (39 años y 230 días) y se quedó a un día de igualar a Alfredo di Stefano (39 años y 231 días) en el podio que comparte con César (39 años y 279 días) y con Donato (40 años y 138 días). En lo que no le supera nadie es ser el futbolista de mayor edad que ha marcado un tanto de cabeza en Primera división. No obstante, el portuense siempre quiere más. Así, en una ronda por las emisoras de radio nacionales, ha dejado claro que trabaja para ser titular, que no le gusta el rol de revulsivo y tiene muchas ganas de derbi; pero aún más de firmar la renovación para jugar una temporada más con las trece barras y pulverizar todos los récords habidos y por haber.

Joaquín tiene claro que Pellegrini es el que manda y que lo importante es que el equipo mantenga esta buena racha; pero admite que no le agrada ser suplente. "No me gusta eso de ser revulsivo, yo quiero jugar de inicio. Es verdad que ahora el equipo está bien y me toca salir desde el banquillo, pero yo quiero salir de titular y para eso trabajamos y nos mantenemos competitivos", señaló la pasada madrugada en 'El Transistor' de Onda Cero.

"¿La renovación? Ahora lo he parado, porque todo lo que veníamos hablando ya no vale nada. Las condiciones tienen que ser mejores después del gol", bromeaba Joaquín en 'El Larguero' de la Cadena Ser, antes de hablar muy en serio de su deseo de avanzar en las negociaciones ya abiertas para ampliar su contrato un curso y jugar hasta los 40: "Tengo la ilusión de poder renovar un año más y me veo con fuerzas para continuar un año más".

El '17' del Betis estaba eufórico. En lo colectivo, ya que ve al equipo "que no pierde nunca la fe y está con la flechita para arriba" y en lo personal, después del golazo que marcó de cabeza para poner el momentáneo 2-2 en un partido en el que los verdiblancos remontaron un 0-2. El tanto, según le dijo el presidente de la Fundación del Real Betis y responsable de Relaciones Institucionales, recordó a los del mítico Carlos Santillana.

"¿El gol de cabeza? Eso ha sido ya... Me ha dicho Don Rafael Gordillo que ha sido un gol a lo Santillana. He entrado al área con toda la intención pensando 'a ver si me cae' y mira. El remate no sé ni como lo hago pero el balón entra por toda la escuadra. Aunque si no hay un rival detrás me descoyunto", señaló entre risas antes de desvelar también el motivo de la danza con la que celebró esa diana: "El bailecito era para mis niñas porque no veas como están con el TikTok, si no, no entro en casa. Lo que no se hagan por los hijos"...

El Betis sumó su cuarta victoria seguida (no lo conseguía desde el tramo final de la 17/18 con Setién) y llega lanzado a El Gran Derbi: a seis puntos de la plaza de Champions del Sevilla FC, a sólo tres del puesto de Europa League de la Real Sociedad y con cinco de ventaja sobre el Villarreal para mantener su pasaporte provisional para la nueva Conference League. Y ahora viene el partido de los partidos en la capital de Andalucía. Casi nada.

"Estamos en semana especial, el Sevilla FC es un equipazo, nos vamos a encontrar a un grandísimo rival; pero nosotros llegamos al derbi con una subida de moral importante, en nuestro mejor momento", remarcó, antes de volver a repetir un clamor popular: que sin gente en los estadios, no es lo mismo. "Un derbi sin público es una pena muy grande. Este tipo de partidos sin nuestras aficiones... es diferente. No tener el aliento de tu afición, se hace más raro", afirmó, antes de aceptar los piques de chistes con Manu Carreño y José Ramón de la Morena. Así es Joaquín, genio y figura tanto fuera como dentro del campo.