Haro: "Al Sevilla hay que tenerle respeto, pero no miedo"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, se mostró este miércoles muy optimista con la marcha del equipo en el programa 'Todo al Verde' de Betis TV, donde insistió en su confianza en el plantel y en el técnico, y aseguró que el bloque "tiene elementos suficientes para ganar" al Sevilla F.C. en el derbi de este fin de semana.

"Me pareció un buen Sevilla (frente al Borussia Dortmund), que compitió, que quiso pasar la eliminatoria y estuvo cerca. Estamos hablando de un rival que es el cuarto de LaLiga española, con un presupuesto que casi nos triplica, por tanto hay que tenerle un respeto a este equipo. El Betis va a ganar siempre. Un planteamiento en el que no se vaya a ganar me parecería no sólo ridículo, sino muy de equipo pobre. El Betis tiene elementos suficientes para ganar y en este caso pues yo creo que va a ser un partido muy disputado, con el respeto que hay que tenerle al rival, pero no el miedo. Es un partido muy importante por lo que significa, es cierto que cualquier partido va a ser importante de aquí al final de Liga. Pero tiene un componente de lo que es, un derbi en la ciudad que es, una ciudad futbolera, tiene un componente muy emocional. Todos hemos vivido derbis y recordamos estos partidos con una emoción que va a estar a flor de piel desde ya", apuntó el máximo dirigente, que admitió que sigue habiendo un escalón con el eterno rival en materia económica.

"Todavía, presupuestariamente, sigue habiendo un escalón, hay que reconocerlo. Triplican nuestro presupuesto, es una cantidad bastante importante, pero deportivamente no. Ya lo tuvimos aquí en el partido en nuestra casa, donde pudimos ganar claramente. Fuimos superiores desde mi punto de vista. Ellos creo que van a salir con mucha intensidad y esa es la clave. Si igualamos esa intensidad, con la calidad que tiene este equipo, seguro que podemos conseguir traernos la victoria", añadió.

En cualquier caso, el presidente verdiblanco aclaró que las relaciones con los dirigentes nervionenses son normales y cordiales. "Yo con Pepe (Castro) y con el resto del consejo de administración tengo una relación cordial, educada. Cuando nos vemos nos saludamos, y así tiene que seguir siendo. Todas las personas que tenemos cierta proyección pública en los equipos tenemos que ser muy moderadas en las declaraciones, creo que es la clave de que haya esa buena relación y me gustaría que siguiera por esta línea", afirmó.

Por otra parte, Haro hizo hincapié en el buen funcionamiento de la cantera y en el proyecto de la nueva ciudad deportiva en Dos Hermanas. "Está funcionando muy bien. Miguel (Calzado) ha establecido una línea muy clara, con una coordinación muy buena con Antonio. La Liga Pro es un sitio ideal para la cantera. Siempre que el Betis ha hecho algo importante la cantera ha tenido un papel importante, de que esos valores se vean reflejados en el primer equipo. Ese tiene que ser el futuro de la cantera, gente formada que aporte valor al club", apuntó sobre la estructura de cantera.

"Tenemos que ser prudentes por la situación económica. Pero creemos que la cantera es muy importante, y el proyecto es igualmente importante. Tenemos limitaciones de espacio, tenemos que intentar tener campos, cuatro o cinco lo antes posible, y vamos a trabajar para que así sea", concluyó sobre la nueva ciudad deportiva.