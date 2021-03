Iturralde: "Es penalti sobre Munir, como el que le pitan a Haaland".

El final del partido en el BvB Stadion de Dortmund no estuvo exento de polémica. Y es que con el Sevilla volcado en busca del tanto que le permitiera llevar la eliminatoria a la prórroga, Munir fue derribado en el área en uno de los últimos balones colgados por el conjunto de Nervión. Los jugadores nervionenses protestaron la jugada e incluso el colegiado turco Cakir lo consultó con la sala VOR pero finalmente acabó decretando el final de partido.

En dicha jugada se puede ver como Munir recibe un manotazo en la cara, lo que le impide disputar la jugada. Algo que para el excolegiado Iturralde González, ahora colaborador en 'Carrusel Deportivo', es claro penalti. "Vi penalti sobre Munir. El defensa le metió el brazo y si él iba al balón y le tocan con el brazo en la cara, es penalti, como el que le han pitado a ellos", valoró.

Con respecto a otra de las jugadas polémicas, la del penalti de Koundé y el gol anulado a Haaland, Iturralde manifestó: "Primera hay penalti de Koundé a Haaland por agarrón, no es falta porque no es claro y manifiesto, y como el balón no sale se vuelve todo atrás. Para mí no es penalti. Si no ha sido penalti da el gol y tira para adelante. Los jugadores del Sevilla protestan el choque con Fernando, pero no hay nada".