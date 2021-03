El derbi del escalón

Cantaba El Barrio que "sentaito en su escalón" se le iban "las horas muertas" en la calle del amor. Y así me imagino yo al presidente Ángel Haro viendo a su Betis, al de Manuel Pellegrini y al de Antonio Cordón como catalizadores de este cambio que el plantel verdiblanco ha experimentado desde que se inició el 2021.

Canales, Fekir, Borja... No tienen "el pelito anillao" ni "la cara flamenca", pero ahora sacan partidos que antes no. El Betis no se gusta, pero gusta. Vence, y ya hasta remonta. Yo entiendo al mandamás verdiblanco, pues razones para sacar pecho tiene.

Europa parecía una quimera hace dos tardes y ahora, en cambio, están metidos de lleno en la lucha por la Europa League, que la nueva Conference League sabe a poco.

La cuestión es el escalón, ese escalón al que le cantaba el 'Selu' y que ahora distancia al Sevilla FC del Betis. Un escalón que parece un muro para unos y una 'ramplita' (que no es lo mismo que rampa ni rampita, que es una rampa chiquitita) para otros. Y es que todo depende del prisma con el que se mire. Pues el escalón es la Champions, y eso son palabras mayores. Que el Sevilla FC está uno, y hasta dos o tres escalones por encima del Betis, si lo miramos desde el prisma de los grandes de Europa. De esos que se han acostumbrado a llenar vitrinas y a viajar por Europa temporada tras temporada mientras que otros pasan las horas muertas 'sentaitos' en el escalón. No tiene parangón; es una obviedad que hasta el más necio no puede negar.

Pero yo entiendo a Haro, o al menos lo intento. Comprendo perfectamente lo que ha querido decir. Incluso pienso que no ha pretendido alzar la voz en exceso. Se refiere al derbi, al duelo cainita de este domingo. Y en esos 90', quizá, el escalón no es tan alto. Así lo reflejan la tabla y las sensaciones. El Sevilla FC guarda una vida extra aún con un partido aplazado, pero los de Lopetegui pueden complicarse en exceso la cuarta plaza de LaLiga; el objetivo, la Champions.

Los de Pellegrini, en cambio, llegan lanzados al Sánchez-Pizjuán; como auténticos kamikazes. "En presupuesto, sigue habiendo un escalón entre los clubes, pero deportivamente, no. En el partido del Villamarín pudimos ganar claramente. Fuimos superiores desde mi punto de vista", dice el presidente Ángel Haro. Y quizá no le falte razón.

El fútbol es muy caprichoso, pero habitualmente acaba poniendo a cada uno en su sitio. Ojalá, por el bien de la ciudad y de sus aficionados, sea con el Sevilla FC en Champions y con el Betis en Europa League, como bien marca el escalón. Y es que una ciudad tan futbolera como la capital hispalense no se merece que ninguno de sus dos equipos se acostumbre a pasar entre semana las horitas muertas en el dichoso escalón. ¡Que comience el derbi!