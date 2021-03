Un derbi Sevilla-Betis centenario en pandemia y con previa igualdad

El derbi liguero número 100 entre el Sevilla F.C. y Real Betis en Primera división se presenta en la antesala de la primavera de un mes de marzo que el pasado año nos azotó con la pandemia. Un año eterno después, a seis días para que Sevilla abra la puerta a otra primavera sin sus Fiestas Mayores (ni Feria, ni Semana Santa), llega el bautizado por LaLiga como 'El Gran Derbi', el centenario derbi sevillano de toda la vida.

Otra vez sin público, como el derbi de la primera vuelta. Otra vez el fútbol descafeinado sin la esencia del verdadero fútbol: las aficiones. Conviene recordarlo de vez en cuando y no dar normalidad a este nuevo deporte despojado de su alma y convertido sólo en negocio.

Sin los béticos en la zona alta de Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán tras cruzar Sevilla procedentes del Benito Villamarín; sin Biris Norte en su Gol entonando campanilleros con el tintineo de llaves; sin esas horas previas de espera en los bares compartiendo nervios y guasa entre amigos y familiares béticos y sevillistas...

El derbi centenario merecía un escenario de verdadera pasión, y no este teatro prefabricado de sueños enlatados en sonidos falsos de un pasado feliz, pero no es posible. Se enciende la caja, se activa la imaginación y a disfrutar con responsabilidad para no dar altura a una cuarta ola de Covid-19 que viene en camino.

La igualdad previa preside el derbi. Tan sólo 6 puntos de diferencia entre el Betis y el Sevilla. Algo impensable, por cómo jugaba y perdía el Betis, cuando despedíamos el 2020. Pero el Betis del nuevo año casi nunca pierde. Sólo un partido, y ante el Barça (2-3).

Casualmente, el 2 de enero ante el Sevilla llegó el punto de inflexión. Y no ganó. Empató a uno un partido que tuvo en su mano. Desde entonces, 7 victorias, la derrota frente al Barcelona y un empate a dos ante la Real Sociedad.

El Betis en su pico de rendimiento y el Sevilla en la peor racha de Lopetegui. Una semana negra con eliminación en Copa y derrota ante el Elche, y el desgaste en un gran partido en el que empató ante el Dortmund a dos, pero que supuso también el adiós a la posibilidad de clasificarse para los cuartos de la Champions.

Lleva razón el presidente del Betis, Ángel Haro, cuando habla de escalón presupuestario e igualdad deportiva para este derbi. No tiene sentido la crítica si enmarcamos sus palabras en ese contexto. Si miramos a la historia, atrás han quedado otros 99 encuentros en la máxima categoría con un balance favorable al Sevilla: 46 triunfos por los 30 del Betis y 23 empates.

Llega ahora el derbi centenario. Sin aficiones, lamentablemente, pero con Canales, Fekir, Borja Iglesias, Suso, Ocampos o En-Nesyri, entre otros, aspirando al papel de héroes para romper la aparente igualdad.