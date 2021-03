Joaquín: "Mi padre se enfada cuando no juego y quiere llamar al presidente"

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, confesó este jueves que no lleva nada bien el disfrutar de menos minutos sobre el terreno de juego. "Yo lo llevo fatal. Aunque intento ser consciente de mi rol, de mi etapa, que tengo que también estar para otras cosas, pero a la vez yo creo que lo que me hace estar aquí y lo que me hace competir y lo que me hace ser uno más es ese compromiso personal que yo tengo conmigo mismo y con el club. Yo entreno para ser titular, trabajo para ser titular y eso es lo que en cierto modo me hace competir a este nivel. Si no haría años que yo estaría ya en mi casa", apuntó el gaditano en tono distendido en el programa 'Todo al Verde' de Betis TV.

"Mi rebeldía y mi afán de querer jugar siempre es lo que me hace poder ser uno más. Lo primero que soy es futbolista y jugador del Real Betis Balompié y ese es mi primer objetivo. Y con esa alegría vengo todos los días a entrenar. Con 39 años, hay momentos que puedes tener muchas dudas, pero en ese aspecto lo tengo claro. El día que vaya a entrenar con menos alegría me diré 'igual ha llegado mi momento'", añadió Joaquín, que aclaró, entre risas, que el que de verdad lleva mal su presencia en el banquillo es su padre.

"Mi padre incluso se enfada cuando no juego. Él se cree que todavía tengo 20 años. La confianza que tiene en mí... Cuando he pasado momentos complicados, él siempre me decía lo mismo: 'Joaqui, tú sigue, que al final vas a terminar jugando'. Él se rebela y se enfada y quiere llamar al presidente", bromeó.

Durante la entrevista, también se congratuló de que el equipo vaya "viento en popa" y con "la flechita para arriba", y se mostró confiado en mantener la buena dinámica. "Gracias a Dios, creo que el equipo ha cogido una estabilidad y un crecimiento moral y psicológico importante, porque siempre el creer y el tener fe a día de hoy es importantísimo, y sobre todo cuando hablamos de estar en los puestos de arriba. Tienes al final que competir con los mejores y el equipo ahora mismo cree. Y el afán de competir, de tener mentalidad ganadora, de no dar ningún balón por perdido, pues yo creo que eso nos hace mucho mejor equipo. Es verdad que el equipo empezó con dudas, con resultados que desgraciadamente no nos acompañaban. Pasamos un momento de transición delicado, donde el equipo supo recomponerse, remar, mirar hacia adelante y, bueno, ahora estamos viendo que el equipo que salga y el jugador que juegue ayuda al equipo", matizó.

El capitán verdiblanco se encuentra con "fuerzas y ganas", por lo que su renovación parece ir por el buen camino, aunque no ofreció pistas sobre si finalmente prolongará su relación contractual. "Me siento importante y para mí eso es lo primordial. No hay nada. La última vez que renové fue igual, esperamos el momento en que lo vimos oportuno y se hizo. Si tiene que llegar mi renovación, pues así será. Lo mío ahora mismo es secundario y no me preocupa tanto", concretó.

"Como ha dicho don Ángel (Haro) es cuestión de sentarse cuando lo veamos oportuno. En ese aspecto, agradecido. Desde el primer momento ha sido siempre una cordialidad importante, hemos remado todos en la misma dirección. Yo me siento muy identificado con ellos", precisó tras mostrarse durante el programa la intervención del presidente el día anterior, en la que recalcaba la sintonía con el portuense.