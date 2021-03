Mark González sobrevive a un infarto a sus 36 años

Tras jugar sus últimos meses en el Magallanes de la Segunda división chilena, Mark González colgaba las botas con 35 años a comienzos del 2020, justo antes de que la pandemia cambiara nuestra vida. El internacional chileno, ex del Real Betis, estaba fuera de los focos en los últimos meses hasta esta pasada madrugada, cuando su esposa ha desvelado a través de las redes sociales que acaba de pasar un infarto de miocardio.



"Mi amor mi compan?ero de vida que susto me hiciste pasar fueron noches terribles no sabes cua?nto!!", escribía la bailarina e influencer chilena Maura Rivera, quien explicaba en un post que el exfutbolista había superado el infarto y ya se encontraba en casa recuperándose del percance, con un tratamiento para evitar secuelas.



"Fueron di?as de mucha incertidumbre, de mucho miedo, lo cuento ahora porque ya esta?s con nosotros de a poquito mejorando y porque de cierta manera ya asumi? que sigues con vida, valoremos los momentos, la familia y por sobre todo la vida. Mark sufrio? un infarto agudo del miocardio y lo cuento ahora y aqui? para que sepan que no todo lo que se muestra en redes sociales siempre es lindo que somos personas al igual que todos ustedes que? hay momentos de bajo?n y de miedo y por sobre todo disfruten cada minuto de su vida valo?renla y agrade?zcanla....... buenas noches ya estoy junto a e?l ya puedo dormir ma?s tranquila", publicó



El carrilero chileno llegó del Liverpool y jugó en el Betis entre 2007 y 2009. Luego, fue traspasado por 6,5 millones al CSKA Moscú tras el descenso del club verdiblanco a Segunda división.