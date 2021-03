Rober narra el suplicio que ha pasado y habla de su regreso al Betis

Una de las grandes noticias en el arranque de la semana para la UD Las Palmas fue el regreso a los entrenamientos, plenamente recuperado, del jugador cedido por el Real Betis Rober González. El extremeño se ha perdido siete partidos, en los que su equipo sólo ha podido sumar siete de los 21 puntos en disputa. El motivo no ha sido una lesión sino la Covid-19, que le afectó con fuerza y le hizo pasar muy malos momentos.

Así lo rememora el jugador emeritense, quien reconocía que lo ha pasado muy mal y por eso le ha costado tanto recuperarse. "Tras el virus las piernas no iban. Me notaba muy cansado. Mis piernas parecían que jugaban un partido todos los días", reveló a los medios del club canario, en los que admitió que le afectó anímicamente.

"Me fui unos días a casa con permiso del míster. Pude desconectar. No era cómodo para mí. Estuve con ellos y me ayudó mucho a desconectar y volver positivo. Al final encuentras otro punto de vista. No pensaba en mi ausencia del campo de juego. No era normal. No estoy acostumbrado a estar parado tanto tiempo, sin entrenar. Pero ya estoy a gusto, ayudando a mis compañeros", afirma.

El mediapunta bético agradecía el apoyo que Pepe Mel y el resto del plantel le han ofrecido en todo este suplicio, que le ha permitido regresar a tope a este tramo final de temporada. "Gracias a la confianza de todos estoy pudiendo demostrar mis condiciones. Estar en la grada no tiene que ver con lo que se vive en el campo. Al equipo lo veo bien, nos falta una pizca de suerte. El equipo da la cara, demuestra la idea de juego que quiere. Iremos otra vez para arriba. Yo espero volver a estar a tope. Espero cumplir los objetivos grupales, con un gran final de temporada", estima Rober.

Por último, el jugador, que en junio debe regresar a la disciplina verdiblanca, abría la puerta a una nueva cesión si no contara con un sitio en el equipo de Manuel Pellegrini. "Estoy muy a gusto en Las Palmas. Me siento como en casa. Estoy muy agradecido en esta etapa. Me siento muy querido desde que llegué. Si hay que quedarse... la verdad es que sí lo haría", concluía.