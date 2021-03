El giro inesperado de Thauvin, en la agenda de Monchi

El futuro de Florian Thauvin sigue en el aire. El extremo francés acaba contrato en junio con el Olympique de Marsella y está desde hace tiempo en la agenda de Monchi, siempre atento a las gangas que ofrece el mercado. Pero la situación del internacional galo podría dar un giro inesperado.

Desde hace meses se da por hecho que Thauvin no seguirá en el OM, contando también con el interés del Milan o el Leicester, entre otros, y deslizándose unas pretensiones económicas que parecían escapar de las posibilidades nervionenses. Pero la revolución sufrida en las últimas semanas en el Vélodrome, con cambios de presidente y entrenador incluidos, podrían hacerle cambiar de opinión, sin descartar ahora una renovación.

"¿Mi futuro? No tengo ni idea. Siempre he tenido una muy buena relación con Pablo Longoria (nuevo presidente). Veremos qué pasa en el futuro, pero no sé más que eso por el momento" , ha declarado el futbolista francés, quien el pasado mes de septiembre aseguró que la anterior directiva había tardado mucho en ofrecerle un nuevo contrato, lo que ahora no parece ser un problema: "No logramos llegar a un acuerdo en diciembre, pero no por eso se cerró la discusión. ¿Si podría este cambio influir en mi decisión? Por qué no, todas las cartas se están redistribuyendo con una nueva dirección".

Del mismo modo, su nuevo técnico, el ex sevillista Jorge Sampaoli, se ha referido al asunto y ha mostrado su deseo de poder seguir contando con Thauvin, exigiéndole al mismo tiempo a su mejor nivel. "Siempre espero que los grandes jugadores se sientan implicados en un proyecto personal. Tiene que encontrar su nivel para que podamos contar con él. Significa mucho para el club. No está teniendo su mejor año, pero sabemos lo que vale. Es un jugador con el que me gustaría contar. Cuando está bien, es determinante", destacó el argentino.