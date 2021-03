Idrissi: "Con mi cesión ganábamos todos; mi tope aún está por llegar"

Oussama Idrissi (25) dice que se había dado "un año" para adaptarse a Sevilla. Al club, a la ciudad, a sus costumbres... Pero, de súbito, apareció el Ajax y el extremo holandés, sin apenas oportunidades, transmitió a Monchi que ésa podía ser una buena posibilidad para todas las partes. Así lo ha dejado ver en una entrevista al medio holandés Het Parool: "Me lesioné en mi primera etapa en el Sevilla. Eso dificultaba la entrada al equipo. Sin embargo, me había dado un año para acostumbrarme a la ciudad, al club y al fútbol en La Liga. Ciertamente, no me había desesperado, pero veo al Ajax como una situación con la que todos ganaban".

"Tanto el Sevilla como el Ajax juegan muchos partidos, pero, a diferencia del Sevilla, los entrenamientos en el Ajax son más intensivos, especialmente para los jugadores que están menos involucrados en los partidos. Eso es muy importante para mí. El nivel del Ajax es alto, la forma de jugar y entrenar me sienta bien. Tuve que decidir en dos días y ésta fue mi elección", continuó.

El contrato de préstamo al Ajax no incluye opción de compra. Es decir, que Idrissi volverá a Sevilla de cara al próximo verano. Ahora, vive en Amsterdam, como cuando era jugador del AZ. "Tengo que integrarme en este grupo, perfilarme. Quiero apoyar al equipo para ganar trofeos. Me sentiría feliz y orgulloso si nos convertimos en campeones y ganamos la copa, y quién sabe, también podríamos llegar lejos en la Europa League", deseó.

¿También mediapunta?

Cuestionado por sus cualidades, indicó: "Soy atacante, extremo, pero también he jugado como centrocampista. Puedes ver eso en mi juego. Intento estar presente en tres frentes: relacionándome con otros jugadores, con una acción individual o buscando profundidad sin balón. Me gusta el juego dominante, el buen posicionamiento. Atacando, pero también asegurándose de estar en una buena posición defensiva cuando hemos perdido el balón. El fútbol es como el ajedrez. También miro mucho hacia atrás para llegar al fondo del juego. Físicamente, tengo mis límites como deportista, pero puedo seguir desarrollándome en mi cabeza. Ese es también el aficionado que hay en mí. Mi tope aún está por llegar", terminó Idrissi.