Pellegrini: "No tengo ningún reproche para el equipo".

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, se mostró contento con la imagen demostrada por los suyos en el Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla FC ganó por 1-0 con gol de En-Nesyri: "Creo que merecimos muchísimos más de lo que el marcador refleja. El equipo ha tenido personalidad para tratar ganar el partido desde el primer minuto, pero encajamos ese gol con mucha facilidad. Me gustó muchísimo la actitud del equipo y no tengo nada que reprochar".

Cuestionado sobre el posible penalti de Bono sobre Canales, dijo: "El árbitro es el que decide". Al mismo tiempo que el chileno reiteró que no tiene "ningún reproche con el equipo".

"El fútbol tiene acciones que marcan los resultados, hay un árbitro que es el que decide todas estas acciones", apostilló Pellegrini.

Por ponerle alguna pega al partido de los suyos, Pellegrini resaltó que quizá les había "faltado tener un poquito más de tranquilidad en la jugada final". "Los buscamos ante un equipo que defiende tan bien como el Sevilla. Tener un poco más de precisión, pero tuvimos las ocasiones para logarlo y no lo conseguimos. No tengo nngún reproche, el equipo hizo el partido correcto. Tuvimos un par de ocasiones, pero no las concretamos; el Sevilla se defendió muy bien", apostilló.

Por último, Pellegrini fue cuestionado sobre si tenía la sensación de que en los dos derbis de la temporada pudieron haber sacado más de lo que el marcador acabó reflejado: "Más que sensaciones es una realidad. En el del Benito villamarín fuimos ampliamente superiores, hoy lo menos que merecía el partido era un emapte para nosotros. No se consiguió, pero el equipo sigue en la senda correcta. Es muy improtante ante equipos de Champions ir a por el partido e intentar ganarlo. Hay maneras de perder, pero no cambia para nosotros la actitud nuestra ni los objetivos. Sacando los tres puntos hubiéramos apretado más al Sevilla en la tabla, pero hay otros partidos para sacar los puntos e ir sumando por nuestra posición en la tabla. Creo que el resultado no nos acompañó".

"El hincha del Betis, viendo al equipo en la cancha, no creo que tenga tampoco ningún reproche a su equipo", concluyó un Pellegrini que fue cuestionado varias veces sobre el posible penalti de Bono a Canales: "Voy arepetir pro tercera vez la misma respuesta: hay un árbitro encargado de ver esas acciones".