Sevilla 1 - 0 Betis: El derbi centenario lo gana la eficacia y el oficio del Sevilla

Ganó el Sevilla el derbi centenario. Triunfo que queda para la historia y que consolida al Sevilla en la zona Champions. A seis de la Real Sociedad y a nueve del Betis con un partido menos, el que debe jugar ante el Elche. El Betis hizo méritos para empatar, la tuvo Fekir en el último instante, pero la eficacia en el tanto de En-Nesyri y el oficio del equipo le dan para ganar y para hacer visible sobre el campo el escalón presupuestario que existe entre ambos conjuntos. Sigue el equipo de Pellegrini en zona europea, sexto, con el Villarreal a sólo dos puntos.



Primer tiempo con un buen Betis que sufre la eficacia del Sevilla en una acción en la que Joel Robles se precipita en su salida y que permite a los de Lopetegui marcharse con ventaja en el marcador gracias al tanto de En-Nesyri antes de cumplirse la media hora de partido.



Con espacio por delante, Navas asiste al internacional marroquí. Le ayuda su buen control y la mala salida de Joel para controlar, desbordarle y marcar sin que Víctor Ruiz y Mandi puedan interceptar el balón antes de entrar en la meta del Betis.



La igualdad prevista en la previa se ha trasladado al terreno de juego en los primeros cuarenta y cinco minutos, con el Betis apretando en los instantes finales sin encontrar el tanto del empate.



Cambios tácticos en las pizarras de Lopetegui y Pellegrini

Los dos técnicos, con lo mejor que tienen en los onces iniciales y cambios tácticos en la pizarra de Lopetegui y Pellegrini. Julen recurre a un doble pivote, con Fernando y Joan Jordán escoltando a Papu Gómez, que aparece en la media punta, en la zona en la que más rindió en el Atalanta.



En el Betis, Canales se ubica junto a Guido Rodríguez y Guardado un poco más caído en banda.



Sale con fuerza el Sevilla, pero se impone en el primer cuarto de hora un Betis intenso que fuerza errores en su eterno rival con su presión en la salida del balón. Sin embargo, el primer aviso es del Sevilla, con un libre directo que envía a los cinco minutos Suso arriba.



Respondió en el ocho Borja Iglesias con un disparo en el que Bono no bloquea el balón, reacciona con cierta lentitud y a punto está de hacer penalti a Canales. Toca el esférico el santanderino antes, pero el meta internacional marroquí toca balón antes de contactar con el pie de Canales. A Mateu Lahoz le refrenda el VAR su inicial visión acertada de la jugada.



Pasado el cuarto de hora, vuelve a intentarlo el conjunto de Lopetegui en una buena asistencia de Ocampos a En-Nesyri, que define al lateral de la red ante la rápida salida de Joel. Le sobró un toque al internacional marroquí antes de intentar el disparo en su tercer contacto con el balón.



En la siguiente llegada, de nuevo con En-Nesyri como protagonista, pero en esta ocasión por la banda derecha, se adelanta el Sevilla con otro tanto del marroquí antes de la media hora, en el minuto 27. Asistencia de Navas, salida en falso de Joel Robles, gran control del delantero internacional marroquí y remate con la pierna diestra a gol.



La habilidad de En-Nesyri y la salida precipitada de Joel permite al Sevilla tomar ventaja después de una media hora en la que se estaba imponiendo el conjunto de Pellegrini.



El gol asienta un Sevilla eficaz que muestra la solidez defensiva que le caracteriza en un partido intento de gran exigencia física que puede pasar factura, tal vez, a los de Lopetegui en la segunda mitad, con muchos más minutos en sus piernas y con el desgaste del partido disputado en Alemania ante el Dortumund el pasado martes.



Arranca la segunda mitad sin cambios, con los mismos protagonistas y con una temprana tarjeta amarilla para Aitor Ruibal por una entrada a Marcos Acuña. La segunda en el Betis después de que la viera en la primera mitad Sergio Canales por protestar en una acción en la que recibió una entrada de Papu Gómez.



Segunda mitad con muchos cambios y un Betis sin remate final

Mal arranque del Betis en el segundo acto, con imprecisiones y algunos errores no forzados, y más seguro un Sevilla que trata de ampliar su ventaja. Pese al dominio inicial en el juego, es el Betis el que genera un par de ellas, una por cada banda, en la que casi encuentra el empate.



La primera, en una asistencia de Miranda por la banda izquierda a la que no llega por poco Borja Iglesias. La segunda, de nuevo con el delantero gallego como protagonista en una llegada de Emerson y un primer remate de Aitor Ruibal que a punto está de mandar a la red el 'Panda' de tacón (detuvo atento Bono; orja Iglesias no estaba en fuera de juego).



Reacciona el Sevilla en un error en la salida de balón del Betis que aprovecha Papu para asistir a Ocampos. Controla bien el argentino y su remate, flojo, lo detiene Joel Robles. Minutos después, En-Nesyri remata alto un saque de esquina.



Tras un libre directo en una falta cometida por Papu en la que Fekir encuentra el cuerpo de su compañero Borja Iglesias en su disparo a puerta, Pellegrini mueve el banquillo en el 64'. Doble cambio. Salen del campo Aitor Ruibal y Guardado, y entran Joaquín y Juanmi.



En el Sevilla, Lopetegui también refresca a su equipo con otro doble cambio. Papu Gómez y Suso se retiran del terreno de juego, mientras que entran Rakitic y Óliver Torres, que se sitúa en la zona izquierda. Busca más control del juego el técnico sevillista.



Los cambios encuentran un efecto inmediato en el Sevilla. Rakitic, recién entrado, busca un disparo lejano con su pierna izquierda que acaba en córner, mientras que En-Nesyri está a punto de empatar en una buena acción en la que cruza en exceso el balón por el palo derecho de Joel Robles.



Gol anulado por fuera de juego al Betis

Mateu Lahorz muestra cartulina amarilla a Ocampos por un manotazo en la cara a Miranda y a Diego Carlos en un salto que parecía limpio y que provoca una falta en la que marca el Betis un gol anulado por fuera de juego. Toca Joaquín de cabeza la falta botada por Fekir y Juanmi marca en claro fuera de juego.



Tras un disparo lejano de Fekir que se marcha fuera, demasiado cruzado a la derecha de Bono, vuelve a mover el banquillo Pellegrini retirando en el 78' a Miranda y a Guido Rodríguez para dar entrada a Álex Moreno y a Carvalho. Lopetegui, por su parte, retira a Fernando, con molestias, e introduce en el campo a Gudelj.



Uno de los recién incorporados, Álex Moreno, amonestado por una entrada a Ocampos, casi conecta con Borja Iglesias dentro del área en un centro al que no llega el 'Panda' por poco. Toca con la cabeza, pero demasiado forzado. La réplica sevillista lleva la firma de Ocampos, que en una buena arrancada en la banda izquierda acaba buscando un remate con su pierna diestra, pero no encuentra la puerta de Joel.



Tras una nueva tarjeta, en esta ocasión para Joaquín por protestar, Lopetegui agota su tercera ventana dando entrada a De Jong por En-Nesyri y a Rekik por Ocampos. Instantes después, casi empata el Betis en un rocambolesca jugada en la que Gudelj asiste sin querer a Borja Iglesias y éste, tras la salida de Bono, cae al suelo y un despeje de Rekik impacta en sus piernas y Diego Carlos evita que el balón entre en la meta de Bono.



Apretó el Betis hasta el final y buscó Fekir la gloria en una acción individual en la que, tras varios regates, acabó disparando a la derecha de Bono. Se le marchó por poco. Ganó el Sevilla tres puntos que le consolidan en la zona Champions y se mantiene el Betis en zona europea, quedándose sin opciones de luchar por la cuarta plaza.







Ficha técnica:

1 - Sevilla F.C.: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando (Gudelj, m.79); Suso (Óliver Torres, m.67), Papu Gómez (Rakitic, m.67), Ocampos (Rekik, m.86); En-Nesyri (De Jong, m.86).

0 - Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda (Álex Moreno, m.78); Guido Rodríguez (William Carvalho, m.78), Guardado (Juanmi, m.64); Ruibal (Joaquín, m.64), Canales, Fekir; Borja Iglesias.

Gol: 1-0, M.27: En-Nesyri.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (C. Valenciano). Amonestó a los locales Ocampos (m.70), Diego Carlos (m.72) y Jordán (m.88), y a los visitantes Canales (m.38), Ruibal (m.47), Álex Moreno (m.82), Joaquín (m.85) y William Carvalho (m.90).

Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander, disputado a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

dirimen este domingo (21:00 h) un nuevo duelo de máxima rivalidad, otro capítulo de uno de los derbis más pasionales de Europa y de nuevo marcado por la ausencia de sus fieles aficiones en las gradas por la pandemia, pero con el objetivo de la lucha por los puestos europeos en juego, al ser los sevillistas cuartos y los verdiblancos sextos.

Los componentes sevillanos del Ejército de Tierra viven El Gran Derbi desde Irak. Lo han querido compartir desde la cuenta oficial de Twitter (@EjercitoTierra):

El #SevillaFC da la bienvenida al @RealBetis y a todos los aficionados al fútbol a través de la campaña de Protocolo "NUESTRO HOMENAJE A LA 12. UNA OLA POR LA AFICIÓN. ¡Va por vosotros!#ElGranDerbi #WeareSevilla pic.twitter.com/FhSM5Z9gTC — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 14, 2021

En imágenes, la llegada al Sánchez-Pizjuán del Sevilla:También el Betis ha compartido imágenes de su llegada al Ramón Sánchez-Pizjuán:El once de Lopetegui, oficial también:El once de Pellegrini, ya es oficial:Ya están los de Lopetegui en el Sánchez-Pizjuán:El Sevilla ha compartido a través de las redes sociales los datos de un derbi apasionante:También el Betis está conectando con su afición a través de Twitter: