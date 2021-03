Alfonso: "No hubo penalti de Bono sobre Canales"

Alfonso Pérez, exjugador del Real Betis Balompié, analizó para Betsfy, plataforma digital especializada en pronósticos deportivos, el derbi sevillano en el que el conjunto verdiblanco perdió una buena oportunidad de conseguir algo positivo en casa de su eterno rival. "El Betis tuvo una oportunidad de ganar en el Sánchez-Pizjuán, un campo complicado y difícil, ante un Sevilla al que vimos, no como en otras ocasiones, bastante cansado físicamente. No deja de ser un buen equipo y competitivo en su estadio, pero se limitó a hacer el gol. El Betis no le hizo daño y pese a que, moralmente no estaba en su mejor momento después de su eliminación en Champions, debió aprovechar esa circunstancia".

Alfonso también entró a analizar la polémica del derbi, el posible penalti de Bono sobre Canales, pero para el exjugador verdiblanco la jugada fue bien arbitrada. "Yo creo que no fue penalti, Bono toca primero el balón y luego toca a Canales, pero al ver la intencionalidad del portero, que era tocar la pelota, llegó antes que el pie de Canales y para mí no es penalti", señaló Alfonso en su perfil en Betsfy.

Para Alfonso, la clave de la derrota del Betis ante el Sevilla estuvo en el poco peligro que crearon sobre el arco de Bono. "Lo que le faltó al Betis fue más profundidad, llegar más a portería, crear más ocasiones de peligro en los centros, en los remates, en los tiros a puerta. Se limitó a mover el balón de lado a lado y sin apenas crear peligro sobre la portería de Bono".

Por último, Alfonso valoró las opciones del Betis de conseguir una plaza europea a final de temporada. "El objetivo del Betis es meterse en la Europa League, la Champions está muy cara. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal... ahí va a estar la pugna de todos y ojalá el Betis se pueda meter en la Liga Europa. Es algo que firmaríamos todos los béticos con tal de que se meta en competición europea".