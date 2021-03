Idrissi y las dudas sobre su futuro

El futuro de Oussama Idrissi es una incógnita. Su llegada el pasado verano al Sevilla FC en las últimas horas del mercado generó unas altas expectativas a las que el marroquí no pudo responder por la falta de oportunidades. Por eso, en enero se optó por dejarle salir cedido al Ajax, si bien el club de Nervión demostró su confianza en el extremo al no querer incluir una opción de compra en la operación.

Pero en Ámsterdam, Idrissi no acaba de ganarse un sitio, al mismo tiempo que otro extremo zurdo propiedad del Sevilla FC, Bryan Gil, acaba de ser convocado por la selección española absoluta y nadie duda de que merece estar en la primera plantilla nervionense. Ambos deben regresar a final de curso -además de Rony Lopes- para luchar por un puesto donde Ocampos es insustituible. Otra cosa es que el argentino sea la gran venta que se espera, pero pese a todo, la continuidad de Idrissi parece estar en el aire.

En el Ajax, su entrenador, Erik ten Hag, no ha descartado que intenten quedarse con él, sobre todo si sale Dusan Tadic. Por ello, Idrissi lo deja todo en el aire. "Realmente, no me atrevo a hablar sobre ese tema. Es demasiado pronto para pensar en ello o comentar algo al respecto. Hay tres partes que pueden influir en mi futuro y yo soy el último en hacerlo. No puedo hacer una declaración sobre este asunto", aseguró el extremo en la ESPN.

De momento, el futbolista nacido en Holanda se centra en seguir ganándose la confianza de su actual técnico, después de que este pasado domingo disputase toda la segunda mitad en la victoria sobre el PEC Zwolle (0-2), en el que ha sido el partido que más tiempo ha jugado desde que llegó al Ajax, dejando muy buenas sensaciones. "He elegido venir aquí para divertirme y es lo que estoy haciendo. Eso también se refleja en partido así. Estoy feliz por haber tenido más minutos, fue agradable demostrar que todavía puedo hacerlo bien. Aprovecho cada minuto que tengo para mostrarle algo al entrenador, a mis compañeros y al público. Como atacante, es razonable que te juzguen por tus estadísticas y estas no están realmente a mi favor en este momento ", admitió.

"Sabes que el entrenador necesita varios jugadores de refresco a lo largo de la temporada. Tienes que lidiar con suspensiones, lesiones y compañeros que no están en forma. Si entreno bien para ser ese recambio, espero tener cada vez más minutos para demostrar lo que soy. Hay que seguir llamando a la puerta, nunca sabes cuándo saldrás en el once", añadió al respecto un Idrissi optimista pese a su situación.

Y es que, aunque aún no ha conseguido ser titular en su nuevo equipo, el ex del AZ Alkmaar no esconde que en Ámsterdam, en teoría, debe tenerlo más fácil para jugar por el nivel del equipo: "El Sevilla tiene una mayor cantidad de jugadores que son mejores, el Ajax es un equipo de mejores entrenamientos. En el Sevilla cada año se gastan entre cuarenta y cincuenta millones de euros en jugadores. Eso es una posición diferente como club", sentenció. Y por eso mismo, su continuidad en Nervión no está asegurada a día de hoy.