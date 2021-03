El 'lío' en que Javi Varas metió a Negredo en Semana Santa

Javi Varas vive la Semana Santa con mucha intensidad, es un cofrade con todas las letras y quiso que su amigo Álvaro Negredo compartiera con él esa pasión. Por ello, un Miércoles Santo se lo llevó con él, a su ritmo para que disfrutara de la Semana Grande de Sevilla como él lo hace, pero la experiencia, al menos de esa forma, no le gustó demasiado al ahora delantero del Cádiz, y se convirtió en una anécdota que ahora el exportero nervionense cuenta entre risas.

"A Álvaro, el pobre, lo tenía frito, entre Carnaval y Semana Santa le tenía la habitación que no veas. Todo ocurrió un Miércoles Santo. Estuvimos en la Plaza de San Bernardo de día y después lo metí por Francos, por Placentines. Íbamos con nuestros hijos mayores, que entonces eran pequeños, vimos el Buen Fin y era de esas bullas que te llevan, de las que a mí me gustan. y el pobre se agobio muchísimo", cuenta a ED Varas.

Después de aquel mal rato, Negredo ha preferido no ir más con Varas a ver cofradías, ni tampoco salidas extraordinarias. "Luego recuerdo que cuando salió la Macarena por un aniversario, pasó cerca de donde vivo y Álvaro estaba en mi casa ese fin de semana. Yo bajé con mi hijo y el dijo que no, que no bajaba no vaya a ser que le fuera a pasar otra vez lo mismo, y se subió con mi mujer para verla desde la azotea", explicó el de Pino Montano, que, no obstante, no renuncia a llevarle de nuevo por el buen camino: "Tengo que intentar meterle otra vez el veneno, de otra manera, a ver si por ahí lo conseguimos".

Además, en la entrevista con ED, lamenta que un año más no pueda disfrutar de la Semana Santa después de que el año pasado también se suspendiera, si bien entiende que es lo mejor y que habrá tiempo por delante para vivirla con seguridad. No quite que le duela que, desde que se retiró del fútbol, no ha exitido la posibilidad y que tiene muchas ganas de volver a emocionarse con una de sus grandes pasiones.



En el vídeo de arriba puede disfrutar al completo de la tercera parte de la entrevista a Varas con sus anécdoras en Semana Santa.

