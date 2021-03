Juanmi: "Una derrota no va a hacer que todo el trabajo se vaya por la borda"

Juanmi ha vuelto a sonreir tras un año durísimo, posiblemente el más duro de su carrera, marcado por una lesión que le mantuvo prácticamente inédito la pasada temporada. Ahora, totalmente recuperado y pidiendo minutos a gritos a Pellegrini, el delantero de Coín ha repasado para los medios oficiales el momento que atraviesa tanto a nivel personal como colectivo.

"Yo nunca me había lesionado y psicológicamente te afecta. Pasas de entrenar todos los días, competir siempre, a estar fuera de los terrenos de juego casi un año. Es complicado. La verdad es que fue un punto de inflexión. La lesión me dejaba entrenar tres días pero luego volvía a recaer. Tantas subidas y bajadas te afecta. Pero he encontrado el meridiano, me vuelvo a sentir bien", reconocía en 'Todo al Verde', donde admitía que el tanto que anotó en el Carranza le llenó de confianza. "Fue un gol importante porque daba la victoria al equipo y nos llevaba a estos puestos en los que estamos ahora, pero a nivel individual suma, para seguir ganando confianza".

El malagueño, que elogió el centro medido de Emerson reconociendo que ese tipo de asistencias "son muy fáciles de rematar", no esconde que el gol es el alimento del delantero, "vivimos de esto", señalaba, antes de asegurar que la dura competencia que existe en el equipo por un puesto en la delantera, entre Loren, Borja Iglesias y él les sirve "para crecer a nivel individual y colectivo".

Juanmi, que se siente "más cómodo como segundo delantero", negaba que la derrota ante el Sevilla en el derbi del pasado fin de semana haya mermado la confianza del equipo. "Estamos en el lugar que deseábamos, peleando por esos puestos que dan derecho a estar en Europa. Es verdad que venimos de una derrota, pero el equipo ha demostrado en este último tramo que estamos con mucha confianza y que queremos seguir sacando puntos de tres en tres, y el viernes tenemos una nueva oportunidad en casa, ante un rival como el Levante. El equipo goza de mucha confianza".

Con confianza, pero precavidos. El exmalaguista sabe que a su equipo le espera un calendario complicado para intentar mantener la posición europea. "Hay que pensar en el siguiente partido. El siguiente rival es el Levante, y es nuestra prioridad. Va a ser un partido complicado porque es un equipo al que le gusta tener la pelota y seguro que nos va a poner en algún aprieto, pero vamos a salir con esa mentalidad de ganar y dejar los puntos en casa. Nos ha costado mucho estar aquí, una derrota no puede hacer que todo el trabajo se vaya por la borda. El equipo sigue con la moral intacta y con la ilusión de conseguir el mayor número de puntos posibles para acabar la temporada lo más arriba posible".

En cuanto al técnico,al que ya conocía de su etapa en el Málaga, Juanmi destacaba su carácter y su maestría para manejar el vestuario. "Al míster le avala su trayectoria. Tanto Joaquín como yo coincidimos con él en Málaga en una etapa muy bonita para el club y para la ciudad. El míster tiene las ideas muy claras. Eso es importante. El equipo lo ha captado bastante bien. Cada entrenador te aporta lo suyo. Intentas aprender. Nos ha enseñado a tener tranquilidad incluso en los momentos difíciles. Él es el primero que ha mantenido la calma y con confianza en lo que el equipo estaba haciendo, pero a la larga está dando rendimiento".

Perfeccionista y trabajador, Juanmi desvelaba que el Ingeniero estaba inciendiendo durante la semana en "la precisión y la calma" para definir, dos aspectos que considera claves de caraa las "once finales" que les restan hasta el final de temporada.

En cuanto a los nombres propios, de Joaquín aseguraba que es "fundamental" tener un emblema como él en cada vestuario, mientras ue de Canales apuntaba que su amistad es una de las cosas "más bonitas" que le ha dado el fútbol.