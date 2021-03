El Sevilla FC, Bilardo y la leyenda de Kiricocho

La eliminación del Sevilla FC en los octavos de la Champions ante el Borussia Dortmund dejó un curioso episodio en el choque disputados en tierras germanas. Con 1-0 en el marcador, Haaland se disponía a lanzar un penalti y Bono le gritó "Kiricocho", deteniendo su lanzamiento. El árbitro, sin embargo, mandó a repetirlo al haberse adelantado el meta marroquí y entonces fue el noruego el equipo invocó ese curioso término muy utilizado en el mundo del fútbol, con el que se trata de gafar al rival. "No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa", aseguró el 'pichichi' del Dortmund, que esa vez no falló.



¿Pero de donde surge la historia de Kiricocho? Todos recurren a él, pero fue Carlos Salvador Bilardo quien dio origen a su leyenda. Fue en la campaña 82/83, en la que el ex seleccionador argentino inició su tercera etapa en el banquillo de Estudiantes de La Plata. A su llegada, se hablaba de un aficionado del conjunto platense -Kiricocho- que cada vez que iba a presenciar un entrenamiento 'provocaba' una lesión en su equipo. Pero Bilardo quiso activar con él una especie de 'contragafe' y lo utilizó para recibir a los equipos visitantes. Y el resultado no pudo ser mejor: Estudiantes fue campeón y lo ganó todo en casa, salvo un partido ante Boca Juniors€ al que faltó Kiricocho.



Una década después, Bilardo aterrizó en Sevilla y se sorprendió al escuchar el nombre de dicho aficionado de Estudiantes desde la grada, al lanzar el equipo rival un penalti. Su leyenda ya era mundial. Pero no era la única superstición del campeón del mundo, que en su etapa en Nervión dejó otras muchas manías: sentarse siempre en el mismo sitio y rodeado de las mismas personas; llegar al campo con la música exacta en el bus y, si no coincidía, dar otra vuelta o acelerar; tocar al novio si llegaba a un hotel de concentración y había una boda...



Genio y figura, Bilardo dejó su sello en el Sevilla FC. El propio Monchi siempre admite que siente fervor por el argentino, al que este pasado lunes felicitó por su 83 cumpleaños, compartiendo además un vídeo en el que el propio Bilardo resume su filosofía resultadista, la cual también caló en las entrañas sevillistas€. como Kiricocho.