El vaticinio de Capi sobre el futuro de Sergio Ramos

Desde Madrid siguen a vueltas con el futuro de Sergio Ramos. El central de Camas no ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para ampliar su vinculación con la entidad blanca, que finaliza el próximo 30 de junio, y desde el pasado mes de enero es libre para negociar con cualquier club.

De ahí que otro camero como el exbético Capi, que conoce muy bien al exsevillista, tenga bastante claro cuál será el destino de su paisano. "Me gustaría que se quedara en el Real Madrid, pero creo que ya no hay marcha atrás, es una intuición, creo que se va al PSG", ha dicho el colaborador de El Chiringuito.

Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre el resto de tertualianos del prógrama a lo que el exbético quiso aclarar. "Creo que Sergio no va a seguir en el Madrid por todo lo que ha pasado. Lo conozco y no creo que de un paso atrás después de todo, no creo que vaya a decir que se queda ofreciéndole lo que le ofrece Florentino. No se trata de ser orgulloso, sino del proceso de la renovación, no creo que ahora acepte esas condiciones", ha matizado.

Aunque Capi todavía ve una posible vía para la continuidad de Sergio Ramos en el Real Madrid: "Si Florentino diese un paso atrás puede ser, pero lo veo difícil. Aunque me gustaría que se quedara en el Madrid toda la vida, ojalá me equivoque".