La fórmula de Pellegrini que es una mina para el Betis

Ya está fuera de toda duda el excelente trabajo de Pellegrini al frente del Betis. Después de las dudas surgidas en una fase de la temporada, los números y también las sensaciones respaldan por completo al chileno, que, prácticamente con el mismo equipo del curso anterior, lo tiene metido de lleno en la lucha europea.

Son muchos los aspectos que el Betis ha mejorado con Pellegrini, de los que se ha hablado en repetidas ocasiones a lo largo del curso y, sobre todo, en este 2021 tan favorable para los intereses verdiblancos, pero hay uno que ha sobresalido en el último mes y que marca la diferencia entre los entrenadores: la habilidad para variar el rumbo del partido con los cambios.

Se le recriminó al chileno no haberlo sabido hacerlo en el derbi, en el que las modificaciones no le funcionaron, pero la realidad es que en el resto de partidos sus cambios han resultado decisivos. De hecho, de los siete goles que ha marcado el Betis en los últimos cinco partidos -contra el Sevilla no vio puerta- seis los han anotados futbolistas que han salido desde el banquillo para resolver encuentros que se habían enquistado.

La racha arrancó contra el Getafe, cuando Borja Iglesias, que ingreso en el 63' por Loren, otorgó el triunfo en el 83' en la recta final en un choque muy complicado. Prácticamente lo mismo pero con diferentes protagonistas sucedió en la siguiente jornada contra el Cádiz, esta vez con una diana de Juanmi. Salió en el 60' por Ruibal y marcó en el 84' el 0-1.

Más poderoso resultó el efecto de los cambios contra el Alavés, ya que el Betis perdía al descanso por 0-2 y los sustitutos de Pellegrini en la segunda mitad obraron la remontada. Así, Borja Iglesias y Joaquín entraron tras el descanso y ellos resolvieron el choque. Recortó distancias desde el punto de penalti el gallego, el portuense empató y el delantero desató la euforia en el beticismo con el 3-2 definitivo. Giro por completo de timón al partido firmado por Pellegrini.

La último demostración fue contra el Levante este viernes, aunque es verdad que en esta ocasión no resultó determinante, pues el tanto de Juanmi llegó con 1-0, sí que sirvió para afrontar con tranquilidad los últimos minutos del envite. En total, Pellegrini ha ganado siete puntos con sus cambios de los últimos 15 en juego, un saldo que evidencia la mano de entrenador y el acierto total del Betis con su fichaje.